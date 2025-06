Transumanza con le pecore sambucane del pastore dell’Arpione

La transumanza è una tradizione che affonda le sue radici nella preistoria, come ben testimoniano nelle Alpi Marittime le incisioni rupestri della Valle delle Meraviglie e del Vei del Bouc. Rito antico ed esempio di un rapporto equilibrato tra uomo e natura e un uso sostenibile delle risorse naturali che le Aree protette Alpi Marittime e il pastore Armando Rinaudo, concessionario dell’Alpe dell’Arpione (Comune di Valdieri), domenica 22 giugno condividono con gli appassionati di tradizioni, natura e cose buone da gustare.

Per chi vorrà vivere un'esperienza immersiva ci sarà l’opportunità di camminare insieme al gregge di pecore sambucane, tra boschi di faggio e ampi pascoli, da Desertetto fino Colle dell'Arpione (700 m ca. di salita) alle pendici del Monte Merqua, dove Armando vive in estate.

Non sarà solo un'escursione: sarà un vero incontro che porterà a scoprire storie di vita alpina fatte di forza e concretezza, di ampi silenzi e profonda conoscenza degli animali.

Una gita a passo lento condotta da Francesco Giraudo, Guida Parco che aiuterà a leggere i meravigliosi paesaggi attraversati.

Dopo la salita che non risparmierà emozioni si arriverà alla meta sullo spartiacque con la Valle Stura e si pranzerà tutti insieme. Un pranzo al sacco preparato dalla Locanda Alpina Balma Meris con ottimi prodotti del territorio che hanno ottenuto il marchio di Qualità Parco APAM.

Tra le tante cose di cui si parlerà nella giornata un tema sarà quello di come comportarsi nel caso in cui in gita ci si dovesse trovare, da solo o in compagnia, di fronte a un cane da pastore o incrociare un gregge al pascolo.

Dopo domenica 22 giugno i partecipanti avranno chiara l'importanza del lavoro svolto da pastori come Armando - veri custodi della biodiversità - che a partire dagli anni '80 hanno salvato dall'estinzione la pecora sambucana e oggi continuano a fare del proprio meglio per garantire la coesistenza tra pecore e predatori.

Anche per questi motivi, l'azienda Fratelli Rinaudo ha recentemente ottenuto il marchio Qualità Parco APAM

L'escursione è organizzata dalle Aree Protette Alpi Marittime tramite il tour operator EXPA Viage che si occupa delle prenotazioni.