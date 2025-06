“Inside the goalkeeper”: a Mondovì l'evento che ha rilanciato i valori dello sport e la sensibilità dell’intero Monregalese per le politiche giovanili

Un successo nei numeri, ma soprattutto nei contenuti. Questa, in breve, la sintesi più efficace dell’evento “Inside the goalkeeper” andato in scena lo scorso 14 giugno negli spazi dell’Associazione Sportiva Piazza di via della Polveriera. Un momento di incontro e di confronto tra professionisti, organizzato in seno al progetto “Feel Good” promosso dalla Città di Mondovì e finanziato dalla Regione Piemonte nell'ambito del bando regionale “Progetti per i giovani in ambito sportivo”. Una progettualità, quella di Feel Good, che ha coinvolto diversi Comuni del territorio e un buon numero di associazioni sportive e di centri di aggregazione giovanile locali, nell’ottica di promuovere lo sport come straordinario veicolo di crescita e di riscatto.

Valori universali ma talvolta utopistici, perfettamente emersi nel corso dell’incontro a cui hanno preso parte Lys Gomis (ex portiere del Torino F. C.), Enrico Vaudagna (preparatore dei portieri del Torino F.C.), Giorgia Rocchetta (psicologa sportiva del Torino F.C.) e Ivano Caramello (preparatore dei portieri della Monregale Calcio), moderati con garbo e competenza dal giornalista Roberto Formento. Particolarmente toccante e incisiva, in tal senso, la testimonianza di Gomis, sportivo di alto profilo che ha dovuto affrontare (superandole) diverse fragilità personali fino a ritrovare, proprio nella pratica atletico-sportiva, la propria via d’espiazione. Una chiacchierata senza filtri capace, però, di evidenziare anche le altre esternalità positive intrinseche allo sport, ovvero la disciplina, la resilienza, il gioco di squadra. Uno sguardo olistico ed eterogeneo sul mondo sportivo, insomma, che ha entusiasmato i tanti ascoltatori, differenti per età e provenienza.

"Grazie ai Comuni, ai partner e ai coordinatori di progetto, ma grazie soprattutto a tutti i relatori intervenuti per averci regalato un pomeriggio molto raro in termini di profondità e di spirito formativo - il commento dell’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili, Alessandro Terreno -”Inside the goalkeeper” ha dimostrato la valenza di una rete territoriale attenta ai bisogni dei più giovani, evidenziando altresì la sensibilità delle nuove generazioni nei confronti di tematiche intime e non scontate. Una speciale riconoscenza, poi, a Lys Gomis per la trasparenza e la lucidità con cui ha condiviso la sua storia e un analogo riconoscimento all’Associazione Sportiva Piazza e al Torino Club Mondovì per l’impeccabile supporto organizzativo".