A Dogliani il concerto in onore di san Paolo della Filarmonica "Il Risveglio"

Dopo una primavera ricca di appuntamenti concertistici, la Filarmonica “Il Risveglio” di Dogliani si appresta ad esibirsi nel tradizionale concerto in onore di San Paolo , che si terrà domenica 29 giugno con inizio alle ore 21,30 in piazza Don Delpodio. Il concerto della banda senior sarà preceduto da un prologo mattutino della banda giovanile e della banda junior, dirette rispettivamente da Osvaldo Boggione e Michele Bongioanni, le quali si esibiranno in un concerto alle ore 11,30 nello spazio tra la Chiesa parrocchiale ed il Municipio. Questi due gruppi rappresentano una sorta di avanguardia di una settantina di allievi che frequentano la Scuola di Musica doglianese.

Per quanto riguarda la formazione maggiore, il programma predisposto dal direttore Valerio Semprevivo prevede l’esecuzione di un programma imperniato su colonne sonore di film ambientati in medio ed estremo oriente, quali “Lawrence d’Arabia” e “Memorie di una Gheisa” e una celeberrima scritta da Pietro Umiliani, ovvero “Mah na Mah na”, oltre a due brani di impatto quali “Flight of Valor” e “Joy Rivisited” e la celeberrima “La danza” di Gioacchino Rossini”.

Il concerto sarà presentato come sempre da Rosalba Giacchello.

Ulteriori informazioni sulla serata e più in generale sull'attività del "Risveglio" si possono trovare sul sito internet della banda all'indirizzo https://ilrisveglio.altervista.org/ e sulla omonima pagina Facebook. E’inoltre attiva una pagina su YouTube, dove è possibile ascoltare in streaming una selezione delle migliori esecuzioni.