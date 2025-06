"Un viaggio nel futuro che vorremmo": ad Alba, i diritti LGBTQIA+ al centro del dibattito

L'incontro avverrà in Sala Riolfo ad Alba

"Possiamo essere liberi solo se tutti lo sono", scriveva Hegel. Una citazione che risuona come premessa all’incontro pubblico in programma ad Alba giovedì 3 luglio 2025, alle ore 18 nella sala Riolfo, organizzato dal Circolo PD Alba-Roddi "Enzo Demaria" in occasione del mese del Pride.

Il titolo dell’incontro è “Un viaggio nel futuro che vorremmo – Diritti LGBTQIA+ in Italia: storia, presente e futuro”, e si inserisce nella rassegna estiva della segreteria del circolo cittadino. L’obiettivo è aprire un confronto ampio e consapevole sulle sfide legate ai diritti civili, partendo da un’espressione che evoca tanto la sofferenza quanto la necessità di rivendicazione: “Diritti negati, diritti invidiati”.

Al tavolo dei relatori interverranno Cristina Astori, avvocata, Caterina Agus, antropologa, Gabriele Piazzoni, segretario nazionale di Arcigay, e Massimiliano Fontana, coordinatore di RI(S)VOLTE e co-promotore del Langhe e Roero Pride 2025. A moderare l’incontro sarà Paolo Roati, della segreteria PD Alba. L’iniziativa è promossa dallo stesso Roati insieme a Silvia Moglia, anch’ella impegnata nell’organizzazione politica e sociale del territorio.

L’evento vuole essere un momento di riflessione collettiva, ma anche un gesto concreto di partecipazione attiva, in un contesto in cui la consapevolezza dei diritti deve diventare parte viva del tessuto culturale.