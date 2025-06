Inaugurazione tunnel di Tenda, Marro (Avs): "Non parteciperò, non mi presterò a quella che considero una messa in scena"

A pochi giorni dall'apertura della nuova canna del Tenda bis, dopo la presa di posizione del sindaco di Roccavione, Paolo Giaraudo, che non parteciperà all'inaugurazione annunciata per venerdì 27 giugn, si aggiunge anche la consigliera regionale Giulia Marro.



"Non parteciperò all’inaugurazione del Tunnel di Tenda – dichiara Giulia Marro, in una nota – perché non intendo prestarmi a quella che considero una messa in scena che offende l’intelligenza e la pazienza delle cittadine e dei cittadini delle valli. Dopo anni di cantieri fermi, fondi raddoppiati, inchieste giudiziarie, commissariamenti e promesse disattese, oggi si organizza un taglio del nastro quando mancano ancora indicazioni certe su quando e come il tunnel sarà davvero utilizzabile, mentre dal lato francese i lavori continueranno almeno fino alla primavera del 2026.

Parlare di apertura senza chiarezza sulle fasce orarie o sull’accessibilità turistica è una presa in giro, tanto più grave perché arriva all’inizio dell’estate, in un territorio che vive anche di turismo.

Non ci sarò perché non credo nella politica dei selfie, quanto piuttosto sono convinta che le nostre montagne meritino rispetto, correttezza e concretezza".