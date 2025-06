Aperta la biglietteria per la replica de La Bohème: appuntamento il 20 luglio a Fossano

Dopo il grande entusiasmo per la prima serata, si apre ufficialmente la biglietteria per la replica de La Bohème di Giacomo Puccini, in programma sabato 20 luglio alle ore 21.15, presso l’Auditorium Calvino Paglieri di Fossano (CN).

L’opera, tra le più celebri del repertorio lirico italiano, viene proposta nell’ambito del progetto “Norma Fantini Opera Contest”, promosso dall’Associazione Culturale Territori, in collaborazione con More News e Fondazione Fossano Musica. Un’iniziativa che valorizza i giovani talenti lirici e che, fin dal suo avvio a marzo, ha visto protagonisti cantanti emergenti selezionati attraverso un concorso, impegnati in un percorso formativo d’eccellenza sotto la guida del celebre soprano Norma Fantini, del regista Alessio Pizzech e del direttore d’orchestra Aldo Salvagno.

La rappresentazione porta in scena non solo il talento dei giovani interpreti, ma anche l’impegno condiviso di studenti, insegnanti e professionisti della Fondazione Fossano Musica, in un progetto corale che restituisce all’opera lirica il suo valore autentico di arte viva e partecipata.

Con libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, La Bohème è ambientata nella Parigi dell’Ottocento e racconta, con struggente intensità, la vita e gli amori di un gruppo di giovani artisti. Al centro, la storia toccante tra Rodolfo e Mimì, resa immortale dalla scrittura musicale emozionante e raffinata di Puccini.

Il progetto rappresenta un’occasione significativa per il territorio, dove la lirica diventa luogo di incontro tra generazioni e strumento di crescita culturale e artistica.

Biglietti disponibili al costo di 20 euro, con riduzioni per under 25 e over 65. Ingresso gratuito per bambini sotto i 12 anni e per persone con disabilità.

Per tutte le informazioni e per acquistare i biglietti, è possibile consultare il seguente link.

Un sentito ringraziamento va a Paneco Ambiente e Libellula Software, che con il loro sostegno hanno reso possibile la realizzazione di questo importante progetto.