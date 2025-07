A Busca torna “Carte da decifrare”: letteratura e musica dal vivo tra arte e natura

Sabato 12 e sabato 19 luglio a Busca torna “Carte da decifrare”, la rassegna di letteratura e musica dal vivo tra arte e natura, con reading, nuove esperienze musicali e visite guidate per portare gli spettatori a scoprire con occhi nuovi il Castello del Roccolo e la collezione di arte moderna e contemporanea La Gaia, due luoghi culturali simbolo del territorio piemontese. Ad animare i due pomeriggi della rassegna organizzata da Fondazione Artea, in collaborazione con il Comune di Busca e il Salone Internazionale del Libro di Torino, saranno due volti noti della letteratura contemporanea: Paolo Di Paolo e Chiara Valerio.

Sabato 12 luglio , alle 18.30, nel Parco del Castello del Roccolo lo scrittore e giornalista Paolo Di Paolo, accompagnato dai chitarristi Francesca Naibo e Simone Massaron, in arte “Kreis”, proporrà il reading musicale “Romanzo senza umani” (Feltrinelli). I biglietti sono disponibili in prevendita fino a venerdì 11 luglio su www.ticket.it oppure il giorno dello spettacolo, dalle 17.30, presso la biglietteria del Castello del Roccolo, salvo esaurimento posti, al costo di 16 euro (intero), 12 euro (under 25), gratuito per i minori di 10 anni e le persone con disabilità con accompagnatori.

Sabato 19 luglio , invece, sarà la Collezione La Gaia ad ospitare la scrittrice e conduttrice radiofonica Chiara Valerio che darà voce alla protagonista del suo libro “La fila alle poste” (Sellerio), accompagnata dalla cantante e compositrice Camilla Battaglia con voce ed elettronica. L’esperienza include una breve visita guidata alla collezione d’arte contemporanea. L’iscrizione è obbligatoria su www.ticket.it, biglietto unico 16 euro. Il pubblico verrà suddiviso in due gruppi che partiranno con navetta da piazza F.lli Mariano a Busca, alle ore 16.45 e alle 17.30.

È possibile acquistare il carnet delle due giornate di rassegna al costo di 25 euro, solo su www.ticket.it (salvo esaurimento posti).

Giunta all’ottava edizione, “Carte da decifrare” è una rassegna, ideata e organizzata dalla Fondazione Artea, in collaborazione con il Comune di Busca, il Salone Internazionale del Libro di Torino, l’Associazione Castello del Roccolo e la Collezione La Gaia, è realizzata con il contributo della Fondazione CRC e della Fondazione CRT. Tutte le informazioni su fondazioneartea.org.