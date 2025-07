Al via il Festival Piazza di Circo: arte, acrobazie e spettacoli itineranti tra Mondovì e le valli

l Festival Piazza di Circo – Risonanze Artistiche torna dal 2 luglio al 15 agosto con un’edizione ancora più diffusa e partecipata, confermandosi come uno dei pochi festival non competitivi riconosciuti a livello ministeriale e un punto di riferimento nel panorama del circo contemporaneo e delle arti performative itineranti. Nato nel 2017 come progetto “Circondata”, il festival si propone di portare linguaggi artistici innovativi in luoghi suggestivi e spesso poco frequentati, coinvolgendo piazze, chapiteau e scorci urbani tra Mondovì e le sue valli, toccando anche piccoli comuni spesso esclusi dai circuiti culturali.

Ideato e curato dall’A.S.D. L’Albero del Macramè Arte & Cultura, con la direzione artistica di Marco Donda e la co-direzione di Carla Balatti, il festival è realizzato in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo, Centro di produzione blucinQue Nice, Piemonte dal Vivo e con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRC e Comune di Mondovì.

L’edizione 2025 propone 39 spettacoli, con 17 compagnie italiane e internazionali, per un’estate ricca di magia, poesia e acrobazie. L’apertura è affidata a “Piazza Aperta”, il concorso dedicato alle giovani promesse del circo contemporaneo, che si terrà mercoledì 2 luglio alle 21:30 in Piazzetta Moizo a Mondovì Breo. La serata mette in luce talenti emergenti con performance originali e coinvolgenti, con in palio una residenza di creazione.

Il giorno successivo, giovedì 3 luglio, Mondovì si anima con una tripla proposta artistica: “The Crazy Mozart”, un duo comico che trasforma un improbabile concerto classico in uno show esilarante (ore 21:30, Piazza Maggiore, ingresso 5 euro); “La Dinamica del Controvento”, un’installazione musicale interattiva a cura di Teatro Necessario (ore 18:00 e 21:00, Piazza Belvedere, ingresso 1 euro); e i microspettacoli “Manoviva” e “Antipodi” nei camion teatro climatizzati del progetto Teatri Mobili, vicini allo chapiteau di Piazzale Giardini (ingresso 3 euro).

Venerdì 4 luglio la comicità surreale prende il palco con “About” del Duo Padella (ore 21:30, Piazza Maggiore, ingresso 5 euro) e “Il Mago con la ‘T’ maiuscola” all’Open Garden Baladin di Piozzo.

Il weekend si chiude con la prima nazionale di “EXTRAordinaire”, spettacolo degli studenti dell’Accademia Cirko Vertigo sotto chapiteau (sabato 5 e domenica 6 luglio, ore 22:00, ingresso 5 euro), e con la magia di “The Charming Jay” con Jisoo Park (domenica 6 luglio, ore 17:00, 18:30, 20:00, Piazza Belvedere, ingresso 3 euro) e l’ironia musicale di “Kalinka” con Nando e Maila (ore 21:00, Piazza Maggiore, ingresso 5 euro).

Giovedì 10 e venerdì 11 luglio, sempre al chapiteau di Mondovì Breo, va in scena “Impro-Cabaret”, spettacolo di circo contemporaneo con tessuti aerei, corda aerea, palo volante e altre discipline, interpretato dai giovani talenti dell’Accademia Cirko Vertigo (ore 21:30, ingresso 3 euro). Lo spettacolo fonde la poetica del cabaret tradizionale con il linguaggio innovativo delle discipline aeree, regalando un’esperienza magica e coinvolgente per tutte le età.

Il festival proseguirà fino al 15 agosto con spettacoli itineranti nei comuni di Frabosa Sottana, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Paroldo e Chiusa Pesio, includendo anche proposte musicali, installazioni e laboratori per centri estivi. Particolare attenzione è riservata alla mobilità sostenibile: grazie alla collaborazione con Landandè e Sport-In, sarà possibile raggiungere gli eventi con e-bike accessibili anche alle persone con disabilità, grazie a una speciale bike a pedalata assistita con carrozzina integrata.

Tra i titoli in programma: “Spirito di Drago”, “Caput”, “Heroes”, “L’Antagonista”, “Exitour Vertigo”, “Woow!” e “Abbone’”. Tutti gli spettacoli sono a biglietto popolare, tra 3 e 5 euro, per rendere la cultura davvero accessibile a tutti.

Il Festival Piazza di Circo si conferma così un’occasione imperdibile per vivere un’estate all’insegna dell’arte, dell’innovazione e della condivisione, portando il circo contemporaneo e le arti performative nei cuori delle comunità piemontesi.