Le Nuvole si confermano al vertice del campionato italiano sbandieratori e musici

Gli sbandieratori di Borgo San Martino di Saluzzo, con all'interno gli atleti diversamente abili de “Le Nuvole asd”, che ha sede ad Alba, hanno conquistato il titolo nazionale per il secondo anno di fila, ottenendo il pass per i Mondiali 2026.

A Lugo di Romagna, lo scorso week end, si è svolto il campionato nazionale FISB (Federazione Italiana Sbandieratori), con un'incredibile impresa per gli Sbandieratori e Musici di Borgo San Martino, che si sono riconfermati campioni d’Italia nella categoria "Paratenzone", per il secondo anno consecutivo.

Il gruppo grazie alla combinata, la somma dei punteggi delle varie specialità, ha raggiunto il titolo nazionale. Alex Anghilante, ha conquistato come singolo, il primo posto assoluto, davanti a sbandieratori facenti parte di società storiche in questo campo come Megliadino San Vitale, San Lazzaro, Grugliasco e Ferno.

Nella categoria coppia, la squadra composta da Chiara Sasia e Alex Anghilante si è classificata al secondo posto dietro a Megliadino San Vitale.

Sul gradino più alto del podio come piccola squadra sono saliti Giorgia Meriano, Alex Anghilante, Chiara Sasia e Davide Caroti, che hanno dimostrato la loro bravura.

A completare questa giornata indimenticabile ci ha pensato la sezione musici, con un primo posto fantastico davanti a Megliadino San Vitale.

Il gruppo musici formato da Marco Monge (rullante) Matteo Cosio, Danilo Ruggiero, Diego Testa, Laura Camperi, Serena Bellucci e Gianfranco Lai.

Ogni esibizione è stata aperta dal porta stendardo Simona Centonze.

L’evento, che si è svolto nell’arco del week end tra venerdì 27 e domenica 29 giugno, ha visto sfidarsi il top delle formazioni a livello nazionale e San Martino, gruppo interamente formato da ragazzi de “Le Nuvole asd”, ha saputo a classificarsi al primo posto assoluto.

Dal direttivo traspare tutta la soddisfazione e l’orgoglio per i risultati ottenuti:

“È stata una lunga preparazione, un grandissimo lavoro di squadra che ci ha portato ad essere per la seconda volta consecutiva campioni nazionali. Queste giornate, ricche di emozioni, ci hanno visti protagonisti di un successo costruito con tanto sacrificio e tanta passione per questo sport”.

La compagine parteciperà nel prossimo dicembre ai campionati mondiali di categoria in Giappone.