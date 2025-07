Motoincontro Estate 25: rombo di motori, panorami mozzafiato e divertimento

Il rombo delle moto, l’aria d’estate e le colline delle Langhe come sfondo: sono questi gli ingredienti del Motoincontro Estate 25, evento che promette una giornata all’insegna del divertimento, della condivisione e della passione per le due ruote.

Organizzato dal Motoclub Vigili del fuoco di Cuneo per sabato 5 luglio, il motoincontro prenderà il via alle ore 14.00 presso lo store LucianoMoto di Cuneo, dove i partecipanti si ritroveranno prima di partire per un tour panoramico attraverso alcuni dei borghi più belli del territorio. L’itinerario toccherà Sant’Albano Stura, Trinità, Molini, Carrù, Farigliano, Dogliani e Monforte, con una piacevole sosta caffè al belvedere di Diano d’Alba. Il rientro avverrà passando da La Morra, Fondovalle, Carrù e Magliano Alpi, fino al ritorno a Cuneo previsto per l’ora di cena.

Dalle 19.00, la serata proseguirà con cibo e musica nello spazio antistante lo store, trasformato per l’occasione in un punto di ritrovo festoso. Il partner gastronomico sarà Excalibur Burger Truck di Revello, pluripremiato per i suoi hamburger gourmet, mentre a movimentare la pista ci penserà il DJ Set Sandon, con luci, animazione e selezioni musicali per tutti i gusti.

Un evento pensato per chi ama la moto, ma anche per chi vuole vivere un momento di convivialità. L’iscrizione ha un costo di 25 euro (formula all inclusive) e garantisce un omaggio speciale per ogni partecipante. È possibile iscriversi contattando Paola (353 4845628) o Silvio (335 6671438).

In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato a data da definirsi. Il motoincontro si svolgerà nel rispetto del codice della strada. L’organizzazione declina ogni responsabilità prima, durante e dopo l’evento.

Per maggiori informazioni: www.lucianomoto.com