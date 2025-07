Zoé in Città 2025: pienone ogni sera nell’ex complesso monumentale di San Francesco. Cuneo risponde, e si trasforma

Zoé in Città ha invaso parte del centro storico – non più il parco fluviale – con spettacoli, installazioni, incontri e musica, registrando un risultato ottimo ogni sera, un pubblico curioso e coinvolto. Non scontato attirare persone di diversa età, cultura e interesse per affrontare temi impegnati attraverso il linguaggio dell'arte, con l'atmosfera estiva e il calore forte di questi giorni! Ma Cuneo sta reagendo e si continua fino a domenica 6!"



"Il cambio di location ha funzionato” continuano “la risposta delle persone è stata forte, e l’atmosfera che si crea dentro e fuori le mura è magica”, raccontano gli organizzatori e organizzatrici “Il tema di quest’anno - Natura Contro- è un invito a mettere in discussione l’idea di “naturale” usata per giustificare norme e stereotipi. Invece di accettare passivamente ciò che ci viene presentato come immutabile, questo approccio propone di ribaltare lo sguardo: pensare in modo critico, riconoscendo che ciò che definiamo “natura” è spesso una costruzione culturale.



Programma – da lunedì 30 giugno a giovedì 3 luglio



Lunedì 30 giugno

Ore 19.00 – Chimere

Danza e teatro di figura ispirati a La Chimera di Vassalli: la storia di Antonia, la “strega di Zardino”, diventa un corpo in movimento. Con Alessandra Fumai. Biglietto: 8 euro.



Ore 20.45 – Incontro + proiezione

Valentina Venditti e Amal Khayal raccontano la campagna “X Gaza Posso”, seguite dalla proiezione di No Other Land, documentario vincitore dell’Oscar 2025. Ingresso libero.



Martedì 1 luglio

Ore 19.00 – Framing (Déjà Donné)

Un solo che attraversa lo spazio in cerca di cornici invisibili. Danza contemporanea, essenziale e potente. Biglietto: 5 euro.

Ore 19.45 – Top Down (La Triochka)

Circo acrobatico ad alta tensione: manipolazione, verticalismo, comicità sottile. Biglietto: 8 euro.

Ore 22.00 – Anamorfosi (01 Temp)

Live set immersivo tra elettronica, luce e corpi in movimento. Biglietto: 8 euro.





Mercoledì 2 luglio

Ore 19.00 – Mandibola (Déjà Donné)

Un assolo danzato sulla resistenza e la trasformazione: muscoli, ossa, fragilità e potenza. Biglietto: 5 euro.

Ore 19.45 – Landscape(s) (La Migration)

Circo poetico tra corpo e paesaggio, una camminata sospesa nel vuoto. Biglietto: 8 euro.

Ore 22.00 – Cineconcerto: Il gabinetto del dottor Caligari

Il cult espressionista del 1920 sonorizzato dal vivo dal Circo Zoé: un’esperienza sonora e visiva unica. Biglietto: 8 euro.



Giovedì 3 luglio

Ore 21.00 – Miss Sbarbie (Morgana Morandi)

Uno show dissacrante e provocatorio sulla bambola più famosa del mondo. Una riflessione ironica sul femminile, tra teatro e stand-up. Biglietto: 5 euro.

Ore 22.00 – Maman aime beaucoup les fraises (Nicola Bertazzoni)

Un solo di circo e poesia: surreale, tenero, buffo. Clown, corpo e memorie. Biglietto: 5 euro.



Venerdì 4 luglio

Ore 22:00 – Cine‑concerto “Il gabinetto del dottor Caligari” con Orchestra Circo Zoé. Ingresso libero

Sabato 5 luglio

Non solo spettacoli:

Zoé in Città è anche spazio urbano che cambia forma: l’allestimento – curato dal Collettivo Franco – trasforma Piazza Virginio in un piccolo mondo parallelo fatto di verde, legno, materiali recuperati, luci e suoni. Ogni angolo del festival è vivo: i bar, le sedute, i laboratori, la cucina sociale, le bancarelle, il pubblico che resta anche dopo lo spettacolo, si ferma, parla, crea relazioni.

La direzione artistica è stata anche un processo collettivo: da marzo ragazzi e ragazze under 30 hanno partecipato al progetto “Bella Zic!” e hanno contribuito a immaginare e costruire questa edizione. Il risultato è un festival partecipato, giovane, visionario, libero.



Informazioni pratiche

Dove: Complesso Monumentale di San Francesco e Piazza Virginio, Cuneo

Quando: fino al 6 luglio

Ingresso: da 5 a 8 euro

Info e biglietti: www.zoeincitta.it | info@zoeincitta.it





Zoé in Città è una piccola isola urbana: un luogo di incontro tra arte e cittadinanza, tra sogno e concretezza, tra chi crea e chi partecipa.

Succede a Cuneo, in questi giorni. E succede davvero.