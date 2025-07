A Savigliano l'Anpi organizza una "Pastasciutta antifascista"

Venerdì 25 luglio 2025 l’ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – sezione di Savigliano, in collaborazione con le associazioni Voci Erranti Onlus e Diagonal, organizza una “Pastasciutta antifascista” al fine di ricordare, analogamente ad altre organizzate in tutta Italia, quel semplice piatto di pasta che la famiglia Cervi offrì per festeggiare la destituzione di Benito Mussolini.

Tutelare la memoria della Resistenza e creare occasioni di aggregazione sociale attorno ai principi cardine della nostra democrazia, questo è l’obiettivo che l’iniziativa intende perseguire, ricordando e rivivendo insieme un importante episodio di partecipazione popolare e spontanea.

L’evento, patrocinato dal Comune di Savigliano e sostenuto dalla Fondazione CRS, si terrà all’aperto, in piazza Turletti, dove dalle ore 19,30 verrà distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti un piatto di pasta, preparato dal Caffè Intervallo e accompagnato da frutta fresca.

Alle ore 21,30 si terrà il reading “Saperne nulla se non lo stile. Parole di resistenza e oltre” e a seguire “LE GIANFRUSAGLIE acoustic live”; letture e musica dal vivo a cura dell’Associazione Diagonal.

Su prenotazione (WHATSAPP O SMS) ai numeri 349.3940343 – 366.6815133 fino ad esaurimento posti.