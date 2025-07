Visite guidate al Santuario Diocesano di San Magno a Castelmagno

L’Ecomuseo Terra del Castelmagno e il tour operator EXPAViage, in collaborazione con i rettori del Santuario Don Gianmaria Giordano e Don Roberto Mondino e delle guide turistiche locali, propone un ricco calendario di visite guidate al Santuario Diocesano di San Magno, autentico gioiello d’arte e spiritualità incastonato a oltre 1.700 metri di altitudine, nel cuore della Valle Grana.

Le visite guidate sono calendarizzate nelle domenica di luglio e agosto e saranno tenute da guide turistiche abilitate. Il cuore delle visite interesserà la parte più antica del Santuario ovvero la meravigliosa Cappella Allemandi, costruita nel 1475 per volontà di Don Enrico Allemandi e affrescata da Pietro da Saluzzo alla fine del XV secolo e la navata Botoneri, di inizio XVI secolo con un ciclo pittorico che racconta la vita di Cristo e celebra i santi della Legione Tebea.

Le date sono le seguenti: domenica 13, 20, 27 luglio; sabato 2 agosto (disponibile solo alle 14.30), domenica 10, 17, 24 e 31 agosto. In queste date le visite della durata di un’ora saranno alle 9.30 e alle 14.30, su prenotazione. Il costo è di € 5,00/persona.

Le prenotazioni possono avvenire tramite form di google: https://forms.gle/kRR4SvxLYt7q97pdA , oppure scrivendo a expaviage@terradelcastelmagno.it , chiamando +39 329 428 6890 o in loco, sul piazzale del Santuario.

Sarà inoltre possibile partecipare a un’esperienza completa che unisce natura, cultura e sapori con le giornate di Ecomuseo del Gusto: visita al Santuario, al Museo Terra del Castelmagno e scoperta del celebre formaggio Castelmagno DOP. Le esperienze di Gusto saranno sabato 26 luglio e sabato 13 settembre.

Non mancherà poi l’ormai consueto appuntamento della rassegna EXPA - Esperienze X Persone Appassionate: sabato 9 e 23 agosto, si percorrerà insieme a una guida naturalistica l’antico sentiero del Cammino di San Magno con partenza alle ore 8 da Campomolino. Come per gli anni scorsi lungo il percorso verranno aperte cappelle e chiese lungo il sentiero.

Le attività sono su prenotazione al link https://forms.gle/j5RyodM6ULMPd7AQ8 , via mail a expa.terradelcastelmagno@gmail.com o al +39 329 428 6890.