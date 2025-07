La Morra avvia la riqualificazione di via Richieri: lavori per sicurezza e valorizzazione urbana

La Morra dà il via a un importante progetto di riqualificazione di via Richieri, strada comunale lunga circa 700 metri, che da tempo versa in condizioni di usura aggravate dagli eventi meteorologici avversi. L’intervento, finanziato con fondi propri per un importo di 265.000 euro, mira a migliorare la sicurezza e la funzionalità di una via strategica per il paese, che ospita numerosi servizi pubblici, attività culturali, turistiche e residenziali.

Tra gli interventi previsti figurano il risanamento dell’edificio pubblico situato all’incrocio con via Roma, la valorizzazione dell’area attigua alla cappella Santa Lucia e il rifacimento dei dossi rallentatori lungo tutto il tratto stradale. Sarà inoltre ripristinata la funzionalità dei sottoservizi e interrata una rete di passacavi, con l’obiettivo di ridurre l’impatto dei servizi aerei.

I lavori comporteranno inevitabili disagi per gli utenti: per alcuni giorni il traffico sarà interdetto su via Richieri, con il ripristino del doppio senso di marcia su via Vittorio Emanuele Secondo. Sarà inoltre limitato il transito ai veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate e sospeso il parcheggio lungo tutta la via interessata.

Per agevolare la comunicazione con i residenti e i frontisti è stata creata una Community WhatsApp dedicata, dove verranno fornite tutte le informazioni necessarie. Inoltre, è previsto l’apertura di un nuovo parcheggio in prossimità del cimitero e l’istituzione del senso unico alternato nei punti più stretti di via Vittorio Emanuele Secondo.