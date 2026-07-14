Occa di Envie perde l'ultimo negozio di vicinato: ha chiuso il minimarket di Elena Ribotta

Con la chiusura del minimarket di Elena Ribotta, avvenuta il 30 giugno, la frazione Occa di Envie perde il suo ultimo esercizio commerciale. Un'altra serranda che si abbassa e che testimonia un fenomeno sempre più diffuso anche nei piccoli centri: la desertificazione commerciale, con la progressiva scomparsa dei negozi di vicinato che per anni hanno rappresentato un presidio di servizi e socialità.

Per oltre sedici anni il negozio di Elena Ribotta è stato un punto di riferimento per gli abitanti della frazione. Oltre ai generi alimentari offriva tabacchi, giornali, riviste e beni di prima necessità, consentendo ai residenti di effettuare la spesa quotidiana senza doversi spostare nei paesi vicini.

Una decisione sofferta, quella della titolare, che ha voluto salutare clienti e compaesani con un messaggio carico di emozione. "Ci sono decisioni che non si prendono mai a cuor leggero, questa è una di quelle. In questi miei sedici anni e mezzo di attività questo esercizio è stato molto più di un semplice negozio di alimentari e tabacchi: è stato anche un punto di incontro e il luogo da cui è partita la mia famiglia. Per qualcuno ha rappresentato l'occasione per una pausa e una chiacchierata, sia nei giorni più belli sia in quelli più difficili. Per tutti questi motivi non è semplice fermarsi".

Nel suo ringraziamento Elena Ribotta ha rivolto un pensiero a tutte le persone incontrate in questi anni. "Grazie a chi mi ha scelto ogni giorno, a chi è entrato anche solo una volta e anche a chi mi ha criticato. Grazie ai miei clienti affezionati, che mi mancheranno moltissimo, e anche ai non clienti, perché tutto fa crescere e arricchisce il bagaglio di esperienza. Un grazie particolare va alla mia famiglia, che mi ha sempre supportata e sopportata".

Parole che raccontano il valore umano di un'attività commerciale, soprattutto in una piccola comunità dove il negozio rappresenta spesso un luogo di incontro oltre che un servizio essenziale. "La mia avventura da commerciante è giunta al capolinea – conclude Ribotta – ma resterà sempre nel mio cuore, così come Occa, anche se da sola, o quasi, a credere nel paese non sono bastata".

Con questa chiusura la frazione Occa di Envie resta priva di qualsiasi attività commerciale, una perdita che va oltre l'aspetto economico e che incide sulla qualità della vita dei residenti, in particolare delle persone anziane e di chi ha maggiori difficoltà negli spostamenti.