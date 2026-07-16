La Croce di Envie sul Mombracco celebra 125 anni di storia: domenica 19 luglio la grande festa sulla vetta

La Croce di Envie che domina la cima del Mombracco si prepara a celebrare uno dei traguardi più significativi della sua lunga storia. Domenica 19 luglio andrà in scena la tradizionale Festa della Croce, un'edizione speciale che quest'anno coincide con il 125° anniversario della sua posa e con il 25° della festa nata nel 2001.

L'appuntamento rappresenta la sesta grande data destinata a entrare nella storia del monumento simbolo del territorio, dopo l'inaugurazione della Croce nel 1901, la costruzione della cappella nel 1928, il centenario del 2001, l'accensione dell'illuminazione notturna permanente alimentata da pannelli solari nel 2008 e l'inaugurazione del rifugio Mombracco nel 2016.

La giornata è organizzata dall'associazione 'I Argic, in collaborazione con il gruppo Mtb Trekking e Climbing, con il patrocinio dei Comuni di Envie e Barge e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Il programma prenderà il via alle 7 con il ritrovo in frazione Occa, in piazza Santa Maria, davanti alla chiesa parrocchiale. Da qui partirà l'escursione verso la vetta del Mombracco attraverso il sentiero di Cresta, passando dai suggestivi punti panoramici di Roca d'Aragn e della Croce di Occa. Alle 9 è previsto il passaggio alla Trappa del Mombracco, dove potranno unirsi altri partecipanti, mentre l'arrivo al rifugio è fissato per le 10.30.

Alle 11 sarà celebrata la messa nella cappella della Croce, con la collaborazione dei massari Laura, Aldo e Mario Valè. Per l'occasione non verrà celebrata la consueta funzione festiva delle 10 nella chiesa parrocchiale di Envie.

Alle 13 spazio al tradizionale pranzo conviviale allestito nella pineta, ai piedi della Croce, con un menù che prevede costine, salsiccia, insalata mista, formaggio, dolce, frutta, caffè, vino e acqua. Nel pomeriggio è previsto il rientro lungo i sentieri del Mombracco.

La struttura è raggiungibile anche attraverso gli altri percorsi escursionistici che salgono alla vetta oppure, con un mezzo idoneo, dalla località Trappa sul versante di Barge.

La Croce del Mombracco venne eretta il 14 luglio 1901, durante il ministero del parroco don Robasti, diventando negli anni uno dei simboli più riconoscibili del territorio tra Envie e Barge. Nel 2001, alla presenza del vescovo monsignor Diego Bona e delle autorità civili, venne celebrato il centenario della sua posa. Oggi, a distanza di 125 anni, continua a rappresentare un luogo di fede, memoria e aggregazione, richiamando ogni estate centinaia di escursionisti e famiglie.

Per partecipare al pranzo è obbligatoria la prenotazione, con quota da versare presso la Tabaccheria Ferrero di Envie. I posti disponibili sono 350. La quota è di 20 euro per gli adulti, 8 euro per i bambini nati tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020, mentre i bambini nati dal 1° gennaio 2021 partecipano gratuitamente. Per informazioni è possibile contattare i numeri 340 643 9131 e 333 119 8825 oppure scrivere a info@argic.it.