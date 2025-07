A Busca appuntamento con la rassegna delle "Serate Culturali in Cappella"

Nell’ambito dei festeggiamenti in onore al Santo Patrono, i massari della Cappella di San Giacomo, in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti, propongono un appuntamento speciale per la sera di mercoledì 24 luglio alle ore 21: la 4ª Edizione della Rassegna "Serate Culturali in Cappella", che si terrà presso la Cappella stessa, in via San Giacomo 1.

La serata sarà interamente dedicata alla musica italiana degli anni ’60 e ’70, epoca del boom economico, simbolo di rinascita, positività e fiducia nel futuro. Un viaggio musicale che rievoca i grandi successi che hanno segnato un’epoca, senza dimenticare quei brani e quegli artisti che hanno rappresentato una rottura con il passato, aprendo nuove strade nel panorama musicale nazionale.

Ospite d’eccezione della serata sarà il gruppo G 70, che accompagnerà il pubblico in questo emozionante percorso musicale, tra ricordi e nuove scoperte.

L’iniziativa, completamente gratuita, nasce con l’intento di offrire un momento di condivisione, semplicità e leggerezza, in un tempo in cui questi valori sono più che mai preziosi. Tutti sono invitati a partecipare.