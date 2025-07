Il pittore Gianfranco Galizio dona dieci opere al Comune di Novello

Un gesto affettuoso, radicato nella memoria e nel paesaggio dell’anima. Il Comune di Novello ha ricevuto in dono dieci opere del pittore Gianfranco Galizio, che ha scelto di lasciare al borgo langarolo una parte della sua collezione più personale. Un omaggio sentito, nato dal legame profondo che unisce l’artista al paese dove ha trascorso l’infanzia, nella Cascina Bianca, accanto alla nonna paterna di origini novellesi.

A darne notizia è il sindaco Marco Pallaro, che ha voluto esprimere gratitudine a nome di tutta l’amministrazione e della comunità: "Un grandissimo piacere ricevere un dono inaspettato e molto gradito! Siamo riconoscenti all’artista Gianfranco Galizio per aver deciso di donare dieci quadri della sua meravigliosa collezione al Comune di Novello. Un gesto che testimonia l’affetto che lo lega a questo luogo e alla sua storia personale."

Le opere saranno esposte in una mostra dedicata proprio all’autore presso la Confraternita di San Giovanni, uno degli spazi più rappresentativi del borgo, sempre più animato da eventi culturali e mostre d’arte. "Cogliamo l’occasione – ha aggiunto Pallaro – per ringraziare anche Giovanni Spiotta per la dedizione e il tempo che sta dedicando alla cura delle esposizioni che si stanno susseguendo nella Confraternita."