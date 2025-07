Auto in fiamme sulla Sp 3 a Trinità, nessun altro veicolo coinvolto e nessun ferito

In fiamme un'auto a gasolio nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 11, sulla strada provinciale 3 a Trinità che la collega con Bene Vagienna.



Per un paio d'ore per consentire le operazioni di spegnimento da parte delle squadre dei vigili del fuoco di Fossano e Mondovì la strada è stata chiusa. E' rimasta inoltre impercorribile a causa di un versamento di olio. Sul posto per rilievi e gestione della viabilità era presenta la Polizia Locale.

A lanciare l'allarme il vigile del fuoco, Fabrizio Ferrua, residente in paese, che ha allertato i colleghi del Comando provinciale, favorendo il tempestivo intervento, senza conseguenze.



Nessun altro veicolo è, infatti, rimasto coinvolto dall'incendio, come neppure vi sono registrati feriti.