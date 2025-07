A Fontanelle di Boves dal 31 luglio è festa della Legion Straniera in borgata San Giovanni

Prende il via giovedì 31 luglio l’edizione 2025 della Festa della Legion Straniera in Borgata S. Giovanni a Fontanelle di Boves.

Il calendario promosso dall’Associazione bovesana, prevede nella serata iniziale, dalle ore 19, la cena a base di ula au furn, orata in crosta di sale, gamberoni in umido, insalata di mare, capocollo alla piastra, salsiccia di coniglio e patatine.

La serata proseguirà con “Le Sensazioni”: la cover band dei Nomadi a partire dalle ore 21,30. Una serata di musica dedicata a Franco Forneris.

Venerdì 1° agosto la festa entra ancora più nel vivo con la cena golosa dalle ore 19 a base di grigliata mista, ravioli porri e patate, porchetta, hamburger e patatine. La serata si concluderà in allegria con il dj Matteo Dianti.

Sabato 2 agosto torna l’appuntamento per gli amanti dei motori con il IV raduno Fiat 500 e il II raduno Vespa.

Alle ore 13,30 il ritrovo e iscrizione presso piazza Giovanni XXIII, a Fontanelle e alle 15,30 la partenza del giro turistico. Alle ore 18 si terrà l’esposizione di mezzi alla Legion Straniera. Per maggiori info Fiat 500 telefonare a Claudio tel 334 9368866. Per info vespa contattare Erika al numero 347 4450985.

A partire dalle ore 21,30 grande serata di musica con “Italian woman tribute”.

Domenica 3 agosto, a partire dalle ore 18.30 la cucina propone grigliata mista, porchetta, polenta con spezzatino, salsiccia o formaggi, cosce di pollo e patatine.

Alle ore 9 del mattino si terrà il raduno dei trattori e dei mezzi agricoli per il III Memorial Ivano “Nano” Macagno. Seguirà la Santa Messa delle 10.30, la processione in onore di san Giovanni con la benedizione dei trattori e dei mezzi agricoli. Seguirà rinfresco offerto dall’associazione. Alle ore 21,30 tanta musica con Daniela Busso e l’orchestra “Scaccia pensieri” in collaborazione con la “Nuova ceramica bovesana”. Come ogni anno, alle 22,15 ci sarà il grandioso spettacolo pirotecnico (salvo restrizioni).

Lunedì 4 agosto dalle ore 19 cena a base di grigliata mista, ravioli del plin alle erbette burro e salvia, porchetta e patatine. Alle ore 21,30 si terrà la Sfilata sotto le stelle con la 8° edizione di Miss Legion Straniera e la 3° edizione di Mister Legion Straniera. Per maggiori info telefonare a barbara 342 7240866. Seguirà una serata in musica con Super Mario Dj.

Martedì 5 agosto la grande festa della Legion straniera si chiuderà in grande con una lunga giornata all’insegna delle famiglie con giochi e animazioni per bambini a partire dalle ore 15.

Dalle 18,30 come ogni sera la cucina proporrà tante prelibatezze: grigliata mista, porchetta, polenta con spezzatino e salsiccia o formaggi, porchetta, capocollo alla piastra e patatine.

La festa si concluderà con l’imperdibile esibizione degli Emily la Chatte alle ore 21,30 e, a seguire l’estrazione della lotteria. I premi saranno spendibili presso gli sponsor presenti sul libretto.

Sacre funzioni si terranno il 28, 27 e 29 luglio: alle ore 20: rosario e Santa Messa. Domenica 3 agosto alle ore 10,30 Santa Messa e processione in onore di San Giovanni.