“L’eterna spinta ad andar per i monti”: dopo Dronero e Alba la mostra di Bruno Rosano arriva a Chiappera

Gigantografie mozzafiato, colori, paesaggi ed emozioni. Dopo essere stata esposta al Museo Mallé di Dronero e alla Galleria Corsotorino18 di Alba, la mostra “L’eterna spinta ad andar per i monti” delle fotografie in Alta Valle Maira di Bruno Rosano, approda alla Confraternita di Chiappera (frazione di Acceglio).

Fortemente voluta e curata dalla direttrice del Museo Mallé e storica delle arti Ivana Mulatero, è un omaggio dedicato, il ricordo ma soprattutto la riconoscenza verso colui che della sua valle è stato amante e profondo conoscitore.

Appuntamento domani pomeriggio, sabato 19 luglio, alle ore 16:30 per l’inaugurazione presso gli spazi della Confraternita.

Nato a Pratorotondo di Acceglio nel 1954, otre ai libri e meravigliosi calendari della Valle Maira, a Rosano si devono anche le cartine geografiche per l'inverno e per l'estate. Si deve a lui, per questo, non soltanto la conoscenza, ma la vera valorizzazione della montagna. Pioniere dello scialpinismo, scrittore e fotografo deceduto nell’aprile del 2022, i suoi scatti sono dei veri e propri capolavori. Storia di bellezza e tenacia, sono scorci di vita vissuta con grande dignità oltre la paura e gli ostacoli, ma soprattutto alte vedute che restano nel tempo, con panorami incredibili fuori e dentro sé.

Quella di Bruno Rosano è senza dubbio la storia di un uomo, ma è anche la storia di una valle, l’insegnamento a conoscere e custodire, ad essere innovativi come lui stesso ha saputo esserlo, per esempio con i calendari e le cartine. È l’inconfondibile tocco, il riconoscerlo nelle fotografie, la nostalgia. Nello stesso tempo è presenza e sguardo verso il futuro: quella ricerca dentro sé, grazie al suo esempio, di qualcosa di unico da tirare fuori e che sa restare.

Ad ingresso libero, la mostra “L’eterna spinta ad andar per i monti”, sarà visitabile fino al 10 settembre, il giovedì e venerdì dalle ore 15 alle ore 19, mentre il sabato e la domenica dalle ore 11 alle ore 17:30.

L’esposizione vede l’organizzazione della Mamo Educational Foundation, il sostegno di vari enti del territorio ed il contributo della Regione Piemonte.

Per informazioni info@mamoeducationalfoundation.org / 376.2183156