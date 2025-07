Saluzzo, stasera il via della 100 Miglia del Monviso

Tra poche ore, (stasera venerdì 18 luglio) alle 21, in piazza Cavour, parte la quinta edizione della 100 Miglia del Monviso.

C'è fermento per la partenza: 167 chilometri, 8mila metri di dislivello, due giorni e due notti a correre lungo le vie del centro storico medievale di Saluzzo e poi su, fino ai sentieri in quota.

Sarà un weekend di sfide fino a domenica 20 luglio con un trittico di competizioni per i diversi allenamenti: una gara regina la 100 Miglia del Monviso – M160K, la M50K da 50km e M20K da 20km, e lo storico Monviso Trail, il 24 agosto, in direzione del Re di Pietra (3.841) che regala un concentrato di vedute mozzafiato ai piedi del Re di Pietra.

Intorno, e in una attesa dei primi arrivi a Saluzzo, previsti per sabato alle 18, un village animato di eventi per vivere la 100 Miglia del Monviso e stands vetrine di un territorio.

Oltre 500 volontari sono impegnati nella manifestazione, che interessa centinaia di sentieri che si uniscono in un percorso, 18 punti ristoro, due parchi naturali di una riserva transfrontaliera patrimonio Unesco.

Il programma 100 Miglia del Monviso

Venerdì 18 luglio

15 – Apertura Village e segreteria di Saluzzo

20 – Saluti istituzionali

21 – Partenza M160K

Sabato 19 luglio

9 – Apertura Village di Saluzzo

13.30 – Apertura segreteria M50K a Sanfront

15 – Partenza M50K da Sanfront

dalle 18 – Primi arrivi M160K a Saluzzo

dalle 19.30 – Primi arrivi della M50K a Saluzzo

Domenica 20 luglio -

07.30 – Apertura segreteria M20K a Brossasco

09 – Partenza M20K da Brossasco

09– Apertura Village di Saluzzo

dalle 10.45 – Primi arrivi M20K a Saluzzo

15 – Premiazioni M20K – M50K – M160K

17 – Chiusura Village

Gli eventi collaterali

Venerdì 18 luglio

In piazza Cavour a Saluzzo a margine della partenza, alle 21.10 ”I run for find the cure” racconta il progetto Home Sweet Home, fondo per il sostegno alla messa in sicurezza abitativa nei territori africani sostenuti da Find The Cure.

Dalle 21.30

Maratona cinema by Vibram

La programmazione si ripeterà sabato 19 luglio, dalle 21. Verranno proiettati i docufilm: Odyssea Borealis- The unknown still exists con Matteo Della Bordella. A seguire “Cervino- La cresta del Leone” con Hervè Barmasse. Di seguito “Duality” con: Con Yulia Baykova, Audrey Bassac, Juliette Blanchet, Uxue Fraile. E infine “The extraordinary story” un film racconta l’impresa del team Vibram all’UTMB 2011: cinque atleti, seguiti giorno e notte, tra paesaggi estremi e momenti intensi. Un viaggio umano oltre i limiti fisici e mentali.

Sabato 19 luglio- ore 16 sotto l’ala coperta di Ostana: un laboratorio musicale con la Fabbrica dei suoni dedicato a famiglie con bambini 6/10 anni . Prenotazioni alla mail segreteria@fondazionebertoni.it

Alle 16 a Chianale – Pontechianale “Te la racconto io l’Occitania” di e con Silvia Mattiauda Laboratorio, Iniziativa per i bambini. Prenotazioni alla mail segreteria@fondazionebertoni.it

Tutte le informazioni sono consultabili sul sito della 100Miglia del Monviso.

Chi corre la 100 Miglia del Monviso corre con il sostegno della Regione e Consiglio regionale con gli Stati generali di Prevenzione e Benessere Salute, dell’Atl cuneese, del Parco del Monviso, del Comune di Crissolo.

Promotori il Comune di Saluzzo, i Bim di Valle Varaita e Valle Po, le Unione Montane dei comuni del Monviso e della Valle Varaita. L’organizzazione tecnica è della Fondazione Bertoni con la consulenza tecnica di Carlo Degiovanni tra i creatori della 100 miglia Monviso, delle Associazioni Podistica Valle Varaita, Atletica Saluzzo, Podistica Valle Infernotto e Atletica Sanfront.