Dal circolo PD Bra-Cherasco oltre 4.500 euro per la scuola in Cisgiordania

Un gesto concreto di solidarietà arriva dal circolo PD di Bra-Cherasco, che ha scelto di sostenere il progetto Juzoor – Radici, dedicato alla realizzazione di una scuola in Cisgiordania, con un contributo economico che ha superato finora i 4.500 euro. Una cifra significativa, frutto di un primo versamento da 1.000 euro da parte del circolo e di una campagna interna che ha coinvolto gli iscritti in una raccolta fondi individuale.

Il ricavato, versato sul conto di VIS Cuneo, ha già superato i 3.500 euro aggiuntivi, contribuendo al traguardo complessivo necessario per portare a termine il progetto, che richiede 90.000 euro per essere completato. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Scuola di Pace “Toni Lucci”, la Consulta Giovanile braidese, VIS Cuneo e la Rete cuneese Palestina, ed è pensata come simbolo di costruzione e speranza in un contesto segnato da conflitto e ingiustizia.