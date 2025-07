Palazzo Sarriod de La Tour a Costigliole Saluzzo si è acceso di storia e magia con “La Tonda a La Tour”

Una serata fuori dal tempo ha avvolto Palazzo Sarriod de La Tour grazie a “La Tonda a La Tour”, evento che ha incantato oltre 500 visitatori tra atmosfere barocche, performance artistiche e degustazioni tipiche.

A rendere possibile questa magia è stata la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, che con impegno e visione ha voluto valorizzare il patrimonio culturale e agricolo del territorio, in sinergia con il Comune di Costigliole Saluzzo e la Cooperativa Albifrutta.

L’edificio storico è stato invaso da attori, comparse e musicisti in abiti del Settecento, capaci di trasformare ogni stanza e cortile in un piccolo teatro vivente. Un caleidoscopio di emozioni: dalle caricature personalizzate alla giocoleria con fuoco e sfere, dalla lettura dei tarocchi ai giochi per i più piccoli. Il mercato della frutta ha completato l’esperienza sensoriale, con le rinomate albicocche Tonda e il vino Quagliano della collina costigliolese a fare da protagonisti.

Circa quaranta figuranti, di ogni età, hanno dato vita a una serie di "tableaux vivants", trasportando i presenti in una quotidianità di corte: violiniste, giocatori di scacchi, dame e nobili hanno popolato le stanze in una perfetta messa in scena storica, arricchita da una mini-lezione musicale a cura della Fabbrica dei Suoni.

La scenografica balconata del palazzo ha ospitato una tavolata d’altri tempi, dove alcuni fortunati ospiti hanno potuto gustare i dolcetti all’albicocca della storica pasticceria Beltramo, accompagnati da calici di vino locale, in un contesto reso magico da luci e addobbi.

“La Tonda a La Tour” è solo il primo atto del progetto “Lumi e Radici”, iniziativa culturale fortemente sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo per riscoprire, attraverso esperienze immersive e partecipate, le radici storiche delle comunità locali.

Il prossimo appuntamento è previsto domenica 7 settembre a Moretta, per un nuovo tuffo nel passato.