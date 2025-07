Incidente sul lavoro alla Michelin, tra sconcerto e vicinanza

Sono trascorse poche ore dall'incidente sul lavoro che stamattina ha visto coinvolto un dipendente del colosso della produzione di pneumatici Michelin di Cuneo.



L'uomo è stato prontamente soccorso ed elitrasportato in codice rosso al Cto di Torino e non si conoscono ancora le evoluzioni delle sue condizioni che erano gravi a seguito dell'investimento con un mezzo pesante in movimento in un'area di manovra, ma non in pericolo di vita.



Sul posto sono in corso le indagini da parte degli inquirenti per chiarire l'esatta dinamica, ma intanto immediata è stata la solidarietà dai colleghi.

Sconcerto dall'azienda per l'accaduto da cui fanno sapere: “Stiamo collaborando con le autorità e siamo vicini alla famiglia”.



Uno nata stampa delle sigle sindacali (RLS E RSU Michelin Cuneo, Alessandria, Torino, Milano Filctem – Femca – Uiltec Cuneo, Alessandria, Torino, Milano Coordinatori nazionali Filctem – Femca – Uiltec gruppo Sami) esprime vicinanza al collega, alla sua famiglia e a tutti gli altri colleghi.



“Ancora un lavoratore - scrivono - che subisce un pesante infortunio, nonostante il lavoro congiunto quotidiano in materia di salute e sicurezza che ci vede impegnati anche con la “Coalizione sicurezza”. La sicurezza nei siti industriali deve essere garantita per tutte e tutti coloro che ci lavorano.

Sono necessari interventi per rafforzare la prevenzione e implementare la formazione e la cultura della sicurezza.

Nell’attesa che gli Organi ispettivi preposti facciano chiarezza in merito alla dinamica e alle responsabilità dell’incidente di questa mattina, il nostro pensiero va ora al lavoratore, ai suoi famigliari e ai colleghi dello stabilimento di Cuneo e di tutti siti della Michelin Italia”.