Una giornata per scoprire l’apnea e le immersioni con Cuneo Sub

Sabato 26 luglio, lo Stadio del Nuoto di Cuneo aprirà le porte a tutti gli appassionati del mondo sommerso e del nuoto per una giornata speciale organizzata da Cuneo Sub.

Sarà un’occasione unica per provare gratuitamente le tecniche di apnea e/o familiarizzare con l’attrezzatura per le immersioni. Chiunque, principiante o semplicemente chi è affascinato dal mondo subacqueo, troverà la giusta atmosfera per avvicinarsi a queste discipline straordinarie, vicine al mondo della natura e del mare.

Il presidente di Cuneo Sub, Silverio Buri sottolinea:

“Con questa giornata vogliamo avvicinare sempre più persone al mondo dell’apnea e della subacquea, condividendo la nostra passione per il mare e la sicurezza in acqua. È un’esperienza che può cambiare il modo in cui si vive l’ambiente acquatico”, e aggiunge:

“Non serve esperienza, solo voglia di mettersi in gioco! L’evento è aperto a tutti e rappresenta un’opportunità per conoscere da vicino la comunità della Cuneo Sub e scoprire le meraviglie dell’apnea e della subacquea”.

Le attività sono comprese nel costo dell’ingresso in piscina e sono rivolte a tutti.

Durante la giornata sarà possibile iscriversi direttamente presso lo stand dell’associazione allestito nella zona esterna. Le prove pratiche si svolgeranno nel pomeriggio.

Per info: 346 50 39 345.