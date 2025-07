Alba è Comune Spiga Verde 2025: "Un riconoscimento che conferma l'impegno dell'amministrazione"

Anche quest’anno il Comune di Alba ha conquistato il riconoscimento Spighe Verdi, un programma nazionale della FEE - Foundation for Environmental Education, l’organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu per le località costiere, pensato per guidare i Comuni rurali a scegliere strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso che giovi all’ambiente e alla qualità della vita dell’intera comunità.

Il riconoscimento è stato consegnato giovedì 24 luglio durante la conferenza di assegnazione a Roma, all’interno della sala convegni del CNR.

A ritirare la bandiera blu con le Spighe Verdi è stato il consigliere comunale di Alba Fabio Ambrogio.

Nella decima edizione, 90 località rurali hanno raggiunto il riconoscimento Spighe Verdi 2025, rispetto alle 75 dello scorso anno: 17 sono i nuovi ingressi, 2 i Comuni non confermati.

Il Piemonte ottiene il maggior numero di riconoscimenti con 18 Spighe Verdi (cinque ingressi): Acqui Terme, Alba, Bra, Canelli, Carignano, Castiglione Falletto, Centallo, Cherasco, Chiusa di Pesio, Gamalero, Gavi, Guarene, Monforte d’Alba, Narzole, Poirino, Pralormo, Santo Stefano Belbo e Volpedo.

Per portare i Comuni rurali alla graduale adozione dello schema Spighe Verdi, la fondazione FEE Italia ha condiviso con Confagricoltura un set di indicatori in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio e indirizzarle verso criteri di massima attenzione alla sostenibilità.

Alcuni indicatori sono stati: la partecipazione pubblica; l’educazione allo sviluppo sostenibile; il corretto uso del suolo; la presenza di produzioni agricole tipiche, la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura; la qualità dell’offerta turistica; l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione; la gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla raccolta differenziata; la valorizzazione delle aree naturalistiche eventualmente presenti sul territorio e del paesaggio; la cura dell’arredo urbano; l’accessibilità per tutti senza limitazioni.

Dichiarano congiuntamente l’assessore all’Agricoltura e all’Ambiente Roberto Cavallo ed il consigliere Fabio Ambrogio: “Siamo orgogliosi di annunciare che anche quest'anno il Comune di Alba ha ricevuto la Spiga Verde, il prestigioso riconoscimento promosso da FEE Italia (Foundation for Environmental Education) e Confagricoltura, che premia i Comuni virtuosi per le politiche di sostenibilità ambientale applicate al territorio rurale. Un riconoscimento che conferma l'impegno costante della nostra Amministrazione nel valorizzare le buone pratiche agricole, la tutela del paesaggio e la promozione di uno sviluppo sostenibile e integrato tra ambiente, turismo e agricoltura. Ringraziamo gli uffici comunali, i produttori, le aziende agricole, le associazioni di categoria e tutti i cittadini che, con il loro lavoro e la loro attenzione, contribuiscono ogni giorno a mantenere alta la qualità ambientale del nostro territorio”.