Ulteriori borse di studio da 10.000 euro messe a disposizione dall'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

Dalla sua fondazione – nel 2004 – a oggi, l’Università di Pollenzo ha promosso il diritto allo studio non come formula astratta, ma come scelta strategica e valoriale.

Nei suoi 21 anni di attività sono stati 464 gli studenti beneficiari di Borse di Studio – pari a circa il 11% della popolazione studentesca – provenienti da 67 paesi differenti.

Nell’anno accademico appena trascorso i borsisti provengono da 23 paesi: Brasile, Cile, Corea del Sud, Cuba, Egitto, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Ghana, Guatemala, India, Israele, Italia, Lesotho, Messico, Nigeria, Regno Unito, Stati Uniti, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda.

Le borse di studio rappresentano pertanto un’opportunità per studenti brillanti che vogliono crescere professionalmente in un ambiente stimolante e impegnato nella promozione della cultura gastronomica sostenibile. L’UNISG è un luogo dove ogni studente ha la possibilità di sviluppare un approccio innovativo e responsabile alla gastronomia.

Per il nuovo anno accademico 2025-26, le cui iscrizioni al corso di laurea triennale in Scienze e Culture Gastronomiche sono ancora aperte, l’ateneo prevede la disponibilità di borse di studio parziali dell’importo di 10.000 euro, ciascuna destinata a studenti e studentesse meritevoli italiani e internazionali.

La scadenza per la domanda di esonero parziale è mercoledì 3 settembre 2025.

Possono presentare domanda di borsa di studio tutte le studentesse e gli studenti che, al momento dell’iscrizione al primo anno del Corso di Laurea per l’a.a. 2025/2026, soddisfano i requisiti indicati nel bando.

Le informazioni su borse di studio e relativo bando si trovano a questo link: https://www.unisg.it/corsi-iscrizioni/laurea-triennale/finanziamenti-agevolati-borse-studio/