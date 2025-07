Roccavione, nuovi servizi per la scuola: doposcuola potenziato, mensa con assistenza gratuita, scuolabus comunale

Lo scorso anno, l’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Giraudo aveva attivato, in tempi record, un servizio doposcuola come progetto pilota. In soli due mesi dall’insediamento, la giunta aveva messo in campo una soluzione concreta alle esigenze delle famiglie. Oggi, con più tempo e risorse a disposizione, quel progetto è diventato una realtà stabile e potenziata.

A partire da settembre, infatti, il doposcuola sarà disponibile con una formula migliorata. Confermato anche il servizio mensa, con una novità significativa: il Comune coprirà integralmente i costi del servizio di assistenza alla mensa, evitando qualsiasi aumento sulle rette a carico delle famiglie.

"Abbiamo fatto una scelta di campo chiara: sostenere chi cresce e chi educa -, ha dichiarato il sindaco Paolo Giraudo. - Non si tratta di piccoli interventi, ma di una visione che mette le famiglie al centro e rende Roccavione un paese davvero a misura di bambino".

Grande attenzione anche all’inclusione: l’assistenza all’autonomia per gli alunni con disabilità sarà interamente finanziata dal Comune, una misura che conferma l’impegno dell’amministrazione per una scuola equa e accessibile a tutti.

Infine, è stato annunciato l’acquisto di uno scuolabus che sarà gestito direttamente dal Comune, grazie anche a un contributo ricevuto dalla Regione Piemonte. Un servizio che garantisce sicurezza e comodità agli studenti e tranquillità ai genitori.

"Tutto questo è stato possibile grazie a una gestione attenta e rigorosa del bilancio -, ha sottolineato Giraudo. - Ogni scelta è stata ponderata per dare risposte concrete e durature, non soluzioni tampone".

Con queste azioni, Roccavione conferma la propria vocazione a essere un luogo dove non solo si vive, ma si cresce bene.