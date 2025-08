"Periferie Danzanti" continua a ballare venerdì 8 agosto con i concerto dei Balarù

[Balarù in concerto, foto di Luigi Renna]

Venerdì 8 Agosto, alle ore 21, torneranno i BalFolk con il gruppo Balarù di Torino che proporranno musiche e danze popolari delle valli torinesi alla Casa del Quartiere Donatello.

L’estate si anima con le musiche dei balli che ormai sono di casa: come lo scorso anno il festival partecipativo è organizzato da un team variegato composto dai gruppi informali di Bal Folk Cuneo e gli anziani del Liscio, dalle associazioni Jazz Corner e Swing & Juice per il Lindy Hop, dalle associazioni Broken Heels Country e Tango Indipendente, dal gruppo Voci per Aria e alcuni volontari e frequentatori dello spazio comunitario di via Rostagni 23l.

Come nelle scorse edizioni si vuole portare musica, cultura e tradizione in un quartiere periferico e popolare di Cuneo, facendo ballare da giugno a settembre.

I Balarù propongono un repertorio che intreccia canti e musiche tradizionali piemontesi con le sonorità e le danze del balfolk europeo contemporaneo. Dal 2016 esplorano le radici della musica popolare, riarrangiando antiche melodie delle vallate occitane e francoprovenzali, del Roero, delle valli valdesi e ogni angolo sperduto del Piemonte, arricchendole con composizioni proprie, creando così un repertorio ampio e variegato, adatto ai balfolk di tutta Europa. Dopo un’intensa fase di ricerca, il gruppo ha dato vita al suo primo lavoro discografico “Gravure”, pubblicato nel 2018 da Felmay, una delle più importanti etichette di world music in Italia.

Negli anni successivi la formazione è cambiata, hanno suonato in centinaia di concerti e festival, incorporato nuove influenze musicali e riscoperto antiche melodie. La formazione di oggi è: Francesco Cavallero (ghironda, voce), Andrea Lopomo (bouozuki, banjo tenore, voce), Ilario Olivetti (clarinetti, cornamuse, sax, cori), Paolo Lombardo (organetto diatonico, cori). Parallelamente hanno continuato a comporre nuova musica originale, ampliando ulteriormente il loro repertorio. Questi nuovi brani sono confluiti nel secondo disco “Buria”, uscito nell’estate 2025. Ancora una volta, l’album include arrangiamenti di brani strumentali e canzoni tradizionali piemontesi, adattati alle principali danze del balfolk europeo (circoli, chapelloise, scottish, mazurke, bourrée, valzer semplici e asimmetrici), oltre ad alcune danze piemontesi profondamente riarrangiate e diverse composizioni originali.

I Balarù hanno partecipato ad alcuni dei più importanti festival in Europa, tra cui: Funambals, Gran Bal Trad di Vialfrè, Reno Folk Festival, Eté Trad, Vertanzt, PIF di Castelfidardo, Due Passi nel Folk, Upega Folk Festival, Venezia Balla, Festa della Ghironda, Barmes Folk, BaBaBalUn

Il 29 agosto chiuderà il festival una serata di improvvisazione corale dal titolo "An evening with Merel Martens, MAZE Voices and Roberto Demo", con due workshop, alle ore 19:30 quello con Roberto Demo, aperto a tutti, e alle 21:00 quello con Merel Martens.

Dal 22 Giugno al 31 agosto tutte le domeniche si ballerà il Liscio dalle ore 15.00.

L’ingresso agli eventi è nella modalità "Up to You", cioè offerta libera, per dare la possibilità a tutti di partecipare secondo le proprie possibilità e contribuire alla realizzazione del festival.

Per le prenotazioni degli atelier si dovrà scrivere a balfolk.cuneo@gmail.com e per ogni informazione si può chiamare il numero 375.6170299

Periferie Danzanti 2025 è sostenuto dalla Fondazione CRC.