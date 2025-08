Doppio appuntamento con "Il cielo stellato" a Chiusa Pesio

Sabato 2 agosto alle 20.45 il Parco Marguareis delle Aree Protette delle Alpi Marittime, insieme all'Associazione Astrofili Bisalta, presentano la serata "Stelle al Parco: biodiversità notturna e osservazione del cielo" nel salone "R. Mucciarelli", presso la sede di Chiusa di Pesio. La scrittrice Irene Borgna introdurrà il problema dell'inquinamento luminoso e a seguire ci si potrà perdere nel cielo stellato e ammirarlo da vicino con i telescopi messi a disposizione dall'associazione.

Un secondo appuntamento è poi in programma sabato 16 agosto per l'osservazione del cielo e delle stelle cadenti a partire dalle 22.



Per maggiori informazioni: https://www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/il-cielo-stellato