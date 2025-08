Ceva, tre interventi di ristrutturazione sul plesso delle Scuole medie

In questo momento in cui i ragazzi si godono il periodo di vacanze estive, si lavora per rendere sempre più accoglienti e rispondenti alle necessità gli edifici scolastici.

In particolare, nei giorni scorsi sono stati assegnati tre distinti interventi. Il più corposo è senz’altro quello relativo al ripristino di due aule al piano terra del plesso delle Scuole medie via Leopoldo Marenco: il Comune di Ceva ha recepito una richiesta della dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo, determinando la messa in funzione delle due aule per poter garantire il diritto allo studio e alla frequenza ad alunni con disabilità. Viene quindi proposto un risanamento conservativo dei due locali, con opere di tinteggiatura, che saranno realizzate dalla ditta Verra Diego di frazione Poggi Santo Spirito in Ceva.

La medesima ditta si occupa del secondo intervento a beneficio delle scuole, ossia il risanamento conservativo dei termosifoni ubicati nelle Scuole medie, attraverso opere di manutenzione ordinaria con carteggiatura e smaltatura dei caloriferi.

Infine, il terzo intervento è a cura della ditta Bugnano Bruno di Priero, e riguarda gli interventi di sistemazione e riparazione di una serie di infissi (una porta di entrata, un cancello ed una porta di sicurezza) sempre nei locali delle Medie.

Il totale dell’impegno economico per i tre interventi è di oltre 6.500 euro.

“Si tratta di interventi importanti per i nostri edifici scolastici – commentano l’assessore all’Istruzione Laura Amerio e l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Ferrero – che testimoniano la costante attenzione dell’Amministrazione comunale al comparto delle scuole. In particolare, i lavori sono anche risultato del dialogo proficuo e della buona collaborazione che abbiamo instaurato con la dirigenza dell’Istituto comprensivo, con la quale ci poniamo sempre in continuo ascolto. A tal proposito, sono previsti ulteriori interventi futuri sui plessi scolastici di proprietà comunale, attingendo a svariate fonti di finanziamento, come Enti e fondazioni bancarie”.