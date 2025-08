Scomparsi due escursionisti ad Aisone: ricerche in corso dal Lago della Valletta

Sono in corso da ieri sera, domenica 3 agosto, le ricerche di due escursionisti dispersi nella zona montana del Lago della Valletta, sopra Aisone, in Valle Stura. I due, parte di una comitiva di tre giovani non residenti nella zona, si erano avventurati in escursione nel pomeriggio, ma durante la discesa avrebbero perso l’orientamento, smarrendosi nei boschi.

Secondo le prime ricostruzioni, i tre escursionisti avrebbero imboccato sentieri diversi durante il rientro. Uno di loro è riuscito a tornare ad Aisone e, dopo aver atteso invano il ritorno dei compagni, ha lanciato l’allarme intorno alle 23. Immediate le operazioni di soccorso, coordinate dai Vigili del Fuoco, con una squadra partita da Cuneo.

Le ricerche si sono protratte per tutta la notte, supportate anche da droni notturni dotati di tecnologia in grado di rilevare la presenza di telefoni cellulari, anche in aree prive di copertura di segnale. Al momento, tuttavia, non si segnalano ritrovamenti né contatti con i dispersi.

In questi minuti è atteso l’arrivo di un elicottero per una perlustrazione aerea della zona, mentre le squadre di terra continuano a battere i sentieri che portano dal Lago della Valletta verso il fondovalle. Sul posto sono presenti anche unità specializzate nella ricerca in ambiente impervio.

Le operazioni di ricerca proseguiranno senza sosta nelle prossime ore.