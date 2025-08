"Un pasteur" di Louis Hanquet in proiezione a Pontebernardo

Un appuntamento da non perdere per gli amanti del cinema di montagna e delle storie che parlano di libertà, resilienza e identità. Venerdì 8 agosto alle ore 21, nella suggestiva Piazzetta dell’Ecomuseo a Pontebernardo, sarà proiettato all’aperto il documentario "Un pasteur" di Louis Hanquet.

Il film, premiato con la Genziana d’Oro al 72° Trento Film Festival e con una menzione speciale al Film Festival della Lessinia, è il ritratto profondo e silenzioso di Félix, un giovane pastore che trascorre l’estate tra gli alpeggi della Valle dell’Ubaye. In lotta con il lupo e con le proprie inquietudini interiori, Félix incarna la ricerca di un equilibrio tra uomo, natura e solitudine.

La serata sarà arricchita dalla presenza del regista Louis Hanquet, che condividerà con il pubblico aneddoti e riflessioni sul dietro le quinte del film e sulla complessità del mondo pastorale contemporaneo.

La proiezione, in versione originale francese con sottotitoli in italiano, è curata da Valle Stura Experience e rientra nella rassegna cinematografica “Libertà va cercando”: tre film selezionati insieme al regista e antropologo cuneese Andrea Fantino per raccontare storie di rinascita, di scelte radicali e di nuove visioni del vivere, tra isole, montagne e ritorni consapevoli.

"Libertà va cercando" è più di una rassegna: è un invito a guardare alla montagna come luogo di sperimentazione, di resistenza e di possibilità. In ogni film, la libertà emerge come atto concreto e coraggioso, capace di riscrivere il destino anche nei contesti più impervi.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.