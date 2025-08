Valcasotto celebra la tradizione, la fede e il gusto

Due domeniche d’agosto per ritrovare il cuore autentico di Valcasotto, tra sapori antichi, memoria condivisa e spirito di comunità. Sono in arrivo due eventi ormai imprescindibili per chi, a Valcasotto, è nato, vi trascorre le vacanze o semplicemente lo porta nel cuore.

Si comincia domenica 17 agosto con l’attesissimo ritorno della Sagra della Polenta Saracena, appuntamento immancabile fin dal 1973, organizzato dall’Associazione Amici di Valcasotto APS. Una ricetta storica della cucina montana, la polenta di grano saraceno (“furmentin”), sarà la protagonista del pranzo preparato in Borgata Ghirardi alle ore 12:30, accompagnata dal tradizionale sugo ai porri o ragù, dai formaggi d’eccellenza di Beppino Occelli, stagionati proprio nel borgo, e dalle paste di meliga della pasticceria Nasi, prodotto artigianale simbolo del territorio. Il tutto per un menù completo a 12 euro, da gustare in compagnia, tra sorrisi e intrattenimento anche nel pomeriggio. Una giornata di festa semplice, genuina, che ogni anno richiama anche molti visitatori da fuori regione.

Il secondo grande momento sarà domenica 24 agosto, in occasione della Festa Patronale di San Ludovico, con una giornata che unisce fede, identità e memoria. Alle ore 10:15 si terrà la Santa Messa solenne nella parrocchiale, accompagnata dai canti del coro interparrocchiale.

A seguire, alle 11:30, l’inaugurazione della mostra fotografica “Attraverso gli occhi di Ugo Robaldo - Storie e stagioni di un paese”, allestita nella cappella di Santa Liberata. Un omaggio sentito e toccante a Ugo Robaldo (1929 - 2022), figura indimenticata della comunità, che con la sua macchina fotografica ha documentato decenni di vita del paese.

Ci si ritroverà, poi, tutti insieme sotto il tendone per il Pranzo dell’Orgoglio Valcasottese (menù completo 25 euro, prenotazione obbligatoria), durante il quale verranno assegnati i riconoscimenti al Valcasottese benemerito e ai custodi del borgo, in un momento collettivo di ricordo e gratitudine verso chi ha lasciato il segno e non è più con noi.

Durante la giornata sarà anche possibile acquistare la t-shirt ufficiale dell’Orgoglio Valcasottese, che porta il nuovo stemma del borgo, presentato proprio in occasione della prima edizione: un simbolo che racchiude identità, storia e appartenenza.

«Queste due giornate sono il frutto di un lavoro silenzioso ma instancabile dei volontari, mossi dall’amore per questo luogo - dichiara il presidente Alessandro Briatore -. Valcasotto è piccolo, ma non ha mai smesso di parlare al cuore di chi ci vive, ci torna o semplicemente lo porta dentro di sé. In queste feste c’è la nostra storia, il nostro orgoglio e il desiderio, ostinato e generoso, di non lasciare che tutto si perda».