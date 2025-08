Scavalcamontagne, la compagnia itinerante che si esibisce nei rifugi ad alta quota, arriva nelle montagne Cuneese

Scavalcamontagne, la compagnia itinerante formata da attori professionisti del teatro musicale, non si ferma e, dopo una serie di spettacoli nei paesi delle Valli di Lanzo, affronta l’impresa più impegnativa: un percorso tra i rifugi del Monviso che prevede sette giorni di cammino, dall’11 al 17 agosto.

Sono loro gli eredi delle vecchie compagnie di giro, che animavano piazze e piccoli teatri nei paesi più sperduti: organizzano infatti anche camminate, puntualmente segnalate in una sezione del loro sito scavalcamontagne.com . La loro scommessa sulla “culture delivery” è cresciuta sempre più dal 2020 ad oggi, attraendo sempre più comuni con il loro progetto attento agli aspetti della sostenibilità.

Dopo il successo della puntata che ha dedicato a loro il programma di Rai 3 Generazione Bellezza, (è andata in onda il 4 luglio ed è ancora visibile su Rai Play) è cresciuta di molto la curiosità nei loro confronti.

“Porteremo tre titoli nel nostro tour in questa zona della provincia di Cuneo – spiega Irene Geninatti Chiolero, che con Danilo Ramon Giannini è la fondatrice di questa originale compagnia itinerante, a cui si aggiunge per queste date Julyo Fortunato alla fisarmonica -: sono 'Un Gala di Operette', 'Summertime' e 'Ricette e Sinfonie'”.

[Scavalcamontagne in rifugio, foto di Manuel Cazzola]

Il primo appuntamento sarà lunedì 11 agosto al Rifugio Alpetto nell’omonima località di Oncino, con “Ricette e sinfonie”, rappresentazione che fonde l’arte culinaria con il teatro, esplorando il legame tra cibo ed eros. Sarà poi replicato giovedì 14 agosto al Rifugio Vitale Giacoletti, a 2741 metri, nel comune di Crissolo e concluderà questa parentesi di esibizioni domenica 17 agosto nel salone del bar al camping Libac a Maddalena, vicino a Pontechianale.

Lo spettacolo “Summertime” sarà invece proposto martedì 12 agosto al Rifugio Quintino Sella, a 2640 metri nel comune di Crissolo, un modo particolare per festeggiare i 120 anni del Rifugio, in replica poi venerdì 15 agosto al Rifugio Vallanta di Pontechianale. È una divertente sfida tra lirica e swing, che contrapporrà Irene Geninatti Chiolero e Danilo Ramòn Giannini, accompagnati dalle note di Julyo Fortunato, con un invito al pubblico ad esprimersi su quale genere preferisca.

Infine mercoledì 13 agosto il Rifugio Albergo Pian del Re (sempre a Crissolo), punto di partenza per tante gite ed escursioni, ospiterà “Gala di Operette”, in cui gli Scavalcamontagne eseguiranno alcune arie immortali: lo spettacolo è in calendario anche sabato 16 agosto al Rifugio Bagnour di Pontechianale.

Gli Scavalcamontagne hanno iniziato il loro tour estivo a giugno nel Cuneese, attraversando poi altre zone di Piemonte e Liguria. Poi si sono diretti nella provincia di Torino: nella valle di Viù e quindi nella Val d'Ala per approdare infine nella Val Grande. E ora tornano nella provincia di Cuneo per questo giro dei rifugi del Monviso. Prossimamente andranno in Emilia Romagna, scenderanno in Sicilia e chiuderanno l’estate in Lombardia.

Gli spettacoli nei rifugi e nel comune di Pontechianale sono alle 18, la formula “a cappello” - tipica del teatro di strada - offre agli spettatori la facoltà di decidere quale offerta lasciare alla fine dello spettacolo. Si consiglia di verificare i dettagli logistici sul sito e sui canali social.

Scavalcamontagne 2025 è un progetto di Torino Open Lab in collaborazione col Teatro della Caduta con il sostegno di Rossella Manzone Medici del Vascello (madrina della manifestazione), Regione Piemonte. In collaborazione con Club Alpino Italiano, Traccia minima, Manuel Cazzola, Consorzio Operatori turistici Valli di Lanzo, Uncem, Federtrek, Monferrato Nordic Walking, La Marca Aleramica, Il Grande Cammino del Monferrato.

Info: www.scavalcamontagne.com , https://www.facebook.com/scavalcamontagne/ , https://www.instagram.com/scavalcamontagne/