Travolto in moto da un’auto pirata: in ospedale il sindaco di Elva Giulio Rinaudo

“Non c’è stato nulla da fare - racconta il sindaco di Elva Giulio Rinaudo, con nella mente l’immagine ancora della scena - non ho potuto evitare l’auto e l’impatto è stato fortissimo, per fortuna lateralmente perché altrimenti non so come sarebbe andata a finire”.



Rinaudo si trova ora all’ospedale Santa Croce di Cuneo, operato nella serata di lunedì 4 agosto in seguito alle otto fratture, molte delle quali scomposte, riportate tra perone, tibia, avampiede e dita della gamba sinistra.



Erano da poco passate le 14 sabato 2 agosto, quando in Valle Maira, a bordo di una moto è stato travolto da un’auto pirata lungo la strada provinciale. Nella mente le immagini di quel giorno: “Ero andato in Comune e stavo scendendo dalla Valle con la moto di mio figlio, mi trovavo un po’ sotto Macra. Ad un certo punto in una delle curve mi sono trovato di fronte una macchina che, tutta allargata sulla corsia opposta, mi ha preso in pieno.

L’automobilista non si è fermato, io a terra ho cercato di ripararmi dietro la moto, perché poi ho avuto anche paura naturalmente che qualcuno passando e non vedendomi potesse investirmi. A soccorrermi, li ringrazio di cuore, sono stati due ciclisti con un bambino che stavano passando in quel momento, spaventati dalla guida dell’auto. Per poco non investiva anche loro”.



Sono in corso le indagini. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre all’ambulanza, anche i Carabinieri per gli opportuni rilievi: gli uomini dell’arma stanno ora cercando, tramite le telecamere di video sorveglianza, di risalire all’auto pirata. Per il sindaco la prognosi è di un mese e quaranta giorni prima di poter appoggiare nuovamente il piede a terra, più tre-quattro mesi poi di fisioterapia.



“È stato terribile - dice Rinaudo - ringrazio solo di aver avuto tutte le protezioni e non aver battuto la testa o la schiena. Gli incidenti possono purtroppo capitare, ma bisogna fermarsi e prestare soccorso. È estremamente importante, delle volte è addirittura vitale”.