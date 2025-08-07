Appuntamenti ad agosto nei musei e nei luoghi della cultura di Saluzzo

MuSa - Musei Saluzzo presenta gli appuntamenti della prossima settimana nei musei e nei luoghi della cultura di Saluzzo.

Venerdì 15 agosto, Ferragosto, musei aperti con orario festivo: Castiglia, Museo civico Casa Cavassa e l’Antico Palazzo Comunale con la Pinacoteca Matteo Olivero e la Torre civica potranno essere visitati dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

In Castiglia si potrà scegliere anche un tour guidato ai camminamenti perimetrali di ronda alle ore 11, 15.30 e 17.30, al costo di 5 euro a partecipante.

A Casa Cavassa vi sarà la possibilità di partecipare alle visite guidate della Casa Museo alle ore 11 e 16.30, al costo di 2 euro da aggiungere al prezzo del biglietto d’ingresso.

Infine, la Casa Museo di Silvio Pellico accoglierà i visitatori dalle ore 14 alle 19, con visite accompagnate a cadenza oraria dalle 14 alle 18 comprese nel prezzo del biglietto d’ingresso.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a musa@itur.it , chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334 .

La mostra in Castiglia, a cura della Fondazione Garuzzo: "Sintesi a colori. Tecnologia, arte e design dal 1945 ad oggi".

La mostra, inaugurata nell'ambito di Start Saluzzo, fa parte della rassegna "Dialoghi e altri sguardi" e incarna il connubio tra progresso tecnico e sviluppo artistico. Sono presenti nel percorso alcuni dei più iconici esemplari degli oggetti che hanno fatto la storia del design e dell’eccellenza tecnologica italiana, affiancati ad opere di artisti contemporanei che si ispirano ad analoghi valori.

Il progetto conduce a una riflessione sulla consapevolezza del fare, dell’innovare e del creare, esplorando i legami tra forma e funzione, tra intuizione e progetto, e lasciando emergere il valore della creatività italiana come sintesi di cultura, estetica e visione del futuro.

La mostra è realizzata in collaborazione con Carlo Massironi, docente di Psicologia dei processi decisionali presso l’Università degli Studi di Milano - Bicocca e curatore dell’Italian technology Hall of Fame, ente creato allo scopo di promuovere le eccellenze tecnologiche italiane, e Pietro Camardella, celebre designer per Pininfarina, Fiat e Iveco, che ha disegnato alcuni tra i modelli più iconici delle Ferrari ed è riuscito a costruire nel tempo una delle collezioni più ricche e complete sul design italiano. I pezzi esposti provengono dalla sua collezione, "CoKama", che conta più di 2.500 pezzi di prodotti tecnologici italiani di successo realizzati dal dopoguerra ad oggi.

La mostra sarà visitabile fino al 20 settembre 2025, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, mentre domenica e giorni festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Per ulteriori informazioni riguardo la mostra è possibile chiamare il numero 011 19719600 o inviare una email a info@fondazionegaruzzo.org .

Fino al 31 ottobre i musei di Saluzzo saranno aperti secondo i seguenti orari:

La Castiglia, con il Museo della Memoria Carceraria, il Museo della Civiltà Cavalleresca e l’Esposizione e Collezione Permanente della Fondazione Garuzzo, sarà aperta lunedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, mentre domenica e festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Possibilità di partecipare alla visita guidata dei camminamenti perimetrali di ronda la domenica e i giorni festivi alle ore 11, 15.30 e 17.30.

Il Museo Civico Casa Cavassa sarà aperto da martedì a sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, domenica e giorni festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Il sabato, la domenica e i giorni festivi possibilità di partecipare alle visite guidate della Casa Museo alle ore 11 e 16.30.

L’Antico Palazzo Comunale con la Pinacoteca Matteo Olivero e la Torre Civica aprirà sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, domenica e giorni festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

La Casa Museo di Silvio Pellico accoglierà invece i visitatori la domenica e giorni festivi dalle ore 14 alle 19, con visite accompagnate a cadenza oraria dalle 14 alle 18.

Per gruppi e scuole è possibile concordare aperture straordinarie.