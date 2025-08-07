Ostana: all'alba doppio concerto di Jazz Visions, per un appuntamento che ormai è tradizione

Il successo riscontrato nelle precedenti edizioni e le sensazioni provate nel trovarsi in uno dei luoghi più belli e panoramici della Val Po, con l’imponente massiccio del Monviso in primo piano, mentre il sole sorge tra le suggestioni sonore, ci ha convinti a ripetere un’esperienza sensoriale difficile da descrivere. E anche quest’anno l’appuntamento sarà doppio, per chi vorrà raggiungere La Vardetta, altra località incantevole della Val Po.

All’alba di sabato, alle ore 6.32, a Pian da Charm (1620 m s.l.m.) nel comune di Ostana, si apre una giornata speciale con il concerto dei Fratelli Bottasso: Nicolò al violino e Simone all’organetto. Grazie alla capacità di fondere le loro radici alpine in opere innovative, creano una musica popolare utopica del XXI secolo, con melodie incantevoli e sperimentazioni, abbattendo confini stilistici. Ogni performance, caratterizzata un’elettrizzante presenza scenica, narra storie ed esprime emozioni.

Dopo l’esibizione, colazione sul prato offerta dalla cooperativa Viso a Viso e dal Rifugio Galaberna, prima di incamminarsi per una piacevole escursione di 40 minuti lungo un sentiero pianeggiante che conduce fino a La Vardetta (1576 m, Paesana).

Alle ore 10.30, in questo suggestivo punto panoramico, si chiude la mattinata con il concerto dei Vertice: Christian Alasia (chitarra elettrica), Amedeo Saluzzo (basso) e Lorenzo Giordano (batteria), tre giovani musicisti che intrecciano jazz, post rock e libertà creativa, lasciandosi ispirare dai grandi maestri per costruire nuove visioni sonore.



Ingresso che comprende i due concerti e la colazione: 15 euro.

Ridotti (over 65 anni e under 18): 12 euro.

Prenotazioni: sul sito www.jazzvisions.it o whatsapp 347 3141294 .

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente alla cassa.

Ingresso libero per: disabili e accompagnatore.

Il parcheggio sarà in località Serre di Ostana (attenzione, non Serre di Oncino, dove il GPS potrebbe indirizzare). Questa è la posizione da impostare:

https://goo.gl/maps/Je3SyeR7cHpGXenC8

Lasciata l'auto si potrà raggiungere Pian del Charm in 15 minuti a piedi.

Per chi ha problemi di mobilità, o non se la sente di camminare, è previsto un servizio navetta, in partenza dal parcheggio, fin dalle ore 05:15.

Per chi lo desidera sono previste inoltre altre modalità di avvicinamento al luogo del concerto.

• Salita in e-bike a cura dell’associazione Vesulus: accompagnamento con guida Cicloturistica certificata, con e-bike propria, da Paesana: 15€+5€ di tessera associativa. Info: vesulus@gmail.com oppure whatsapp 347 0489818.

• Possibilità di noleggio e-bike da adulto e bambino, a cura della cooperativa Viso a Viso: 25€. Info: https://ebike.bikesquare.eu/ita/monviso , oppure +39 348 886 9633 , o scrivendo a bike@visoaviso.it

Ritrovo partenza a Paesana, Via San Firmino, park Croce Rossa.

• A cura di M360, salita a piedi da Ostana con guida escursionistica ambientale: 15€, con partenza dal Rifugio Galaberna.

Info: monvisotourism@gmail.com oppure whatsapp 347 3267677 .

L’evento fa parte del progetto "Trasform-azioni: a passo di jazz", a cura dell’Associazione nazionale I-Jazz. Oltre 50 eventi tra giugno e ottobre 2025, 20 percorsi da esplorare a passo lento, 35 tra associazioni, comuni ed enti coinvolti tra Nord, Centro e Sud Italia. Un progetto che unisce il cammino con produzioni speciali, concerti, visite guidate, incontri e la creazione di un podcast di narrazione identitaria, capace di raccontare il territorio italiano attraverso la musica jazz e il trekking, curato da Valentina Lo Surdo, giornalista di Radio 3.