"Solidarietà e rispetto, non propaganda: difendiamo l'immagine di Bra"

Riceviamo e pubblichiamo:

Sono state rilanciate recentemente dalla minoranza, sui propri canali social, le immagini di un episodio che ha coinvolto una persona in evidente stato di disagio, avvenuto in pieno centro a Bra. Un fatto isolato, triste ma purtroppo non inedito, che avrebbe meritato discrezione e rispetto. E che invece è stato trasformato in uno strumento di propaganda.

Strumentalizzare la sofferenza altrui per screditare l’intera città è una scelta grave e irresponsabile, resa ancor più inaccettabile dal fatto che a compierla siano state anche figure chiamate a rappresentare tutti i cittadini, non a screditarli.

Non si tratta di “denuncia”, ma di puro calcolo politico, fatto sulla pelle di chi non può difendersi.

Tutto questo avviene a un mese da Cheese, evento che da anni porta il nome di Bra nel mondo: un’occasione per mostrare la città che siamo: accogliente, dinamica, solidale. Eppure c’è chi preferisce offuscare l’immagine della nostra comunità pur di guadagnare qualche like, sacrificando la verità dei fatti e il rispetto per le persone più vulnerabili.

Bra è molto di più di una narrazione distorta diffusa a colpi di post. È una città che non si limita a raccontare la solidarietà, ma la pratica ogni giorno. Da anni, con impegno e serietà, amministrazione, servizi sociali, associazioni e volontari costruiscono risposte concrete e tempestive ai bisogni delle fragilità. Quanti oggi urlano allo scandalo sono gli stessi che spesso, nelle commissioni e nei luoghi deputati alle decisioni, preferiscono il silenzio o l’ostruzionismo.

Come maggioranza consiliare, condanniamo con fermezza questa deriva strumentale e ribadiamo un principio semplice ma essenziale: chi ricopre un ruolo pubblico ha il dovere di tutelare, non esporre. Di costruire, non di distruggere. Di rispettare, non di umiliare.

I cittadini sanno distinguere chi lavora davvero per il bene comune da chi, in assenza di contenuti, sceglie la scorciatoia della polemica facile. I nodi, prima o poi, arrivano sempre al pettine.

I gruppi consiliari di maggioranza:

Partito Democratico Bra, Impegno per Bra, Bra Bene Comune, Bra è Viva, Ambiente e Solidarietà