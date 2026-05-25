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Politica | 25 maggio 2026, 17:35

ELEZIONI COMUNALI / Mattia Morena riconfermato sindaco di Benevello: "I cittadini hanno apprezzato il lavoro svolto"

È stato rieletto con il 93,60% dei voti. Percentuale alta di votanti, che ha sfiorato il 67% di partecipazione

ELEZIONI COMUNALI / Mattia Morena riconfermato sindaco di Benevello: &quot;I cittadini hanno apprezzato il lavoro svolto&quot;

Il sindaco Mattia Morena, della lista "Siamo per Benevello" si riconferma primo cittadino di Benevello con un plebiscito di voti. Lo ha scelto il 93,60% dei votanti, 234 persone su 257.

I due sfidanti, Gianluca Calabrese (Solidali, Partito Gay Lgbt+ e Liste Civiche) e Marina Rinaldi (Pli, Sovranisti) hanno ottenuto 8 voti a testa. 

Gli elettori aventi diritto a Benevello erano 386, ha partecipato il 66,58% delle persone, con 4 schede nulle e 3 bianche. 

"Sono felicissimo di questo straordinario risultato - il commento a caldo del neo sindaco Morena -, penso che i Benevellesi abbiano apprezzato il lavoro svolto finora".

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