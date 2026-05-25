ELEZIONI COMUNALI / Mattia Morena riconfermato sindaco di Benevello: "I cittadini hanno apprezzato il lavoro svolto"

Il sindaco Mattia Morena, della lista "Siamo per Benevello" si riconferma primo cittadino di Benevello con un plebiscito di voti. Lo ha scelto il 93,60% dei votanti, 234 persone su 257.

I due sfidanti, Gianluca Calabrese (Solidali, Partito Gay Lgbt+ e Liste Civiche) e Marina Rinaldi (Pli, Sovranisti) hanno ottenuto 8 voti a testa.

Gli elettori aventi diritto a Benevello erano 386, ha partecipato il 66,58% delle persone, con 4 schede nulle e 3 bianche.

"Sono felicissimo di questo straordinario risultato - il commento a caldo del neo sindaco Morena -, penso che i Benevellesi abbiano apprezzato il lavoro svolto finora".