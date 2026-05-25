ELEZIONI COMUNALI / A Treiso sarà ancora Andrea Pionzo a guidare il paese

Treiso sceglie la continuità: Sarà ancora Andrea Pionzo, lista Treiso Oggi, a guidare il paese langarolo per i prossimi cinque anni. Il neo sindaco ha ottenuto un vero e proprio plebiscito di preferenze, 429 voti su 469 votanti, per una percentuale del 93,67%.

Dietro, Bianca Mascolo (Uniti per Treiso) si è fermata al 5,68% di preferenze con 26 voti, mentre al terzo posto l'altro sfidante Giuseppe Barone (Solidali, paertito Gay Lgbt+ e Liste Civiche) con 3 voti e lo 0,66% di preferenze.

Gli elettori aventi diritto erano 624, si è recato alle urne il 75,16% dei cittadini (469). Le schede nulle sono state 2, mentre le bianche 9.