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Politica | 25 maggio 2026, 17:57

ELEZIONI COMUNALI / A Treiso sarà ancora Andrea Pionzo a guidare il paese

Il primo cittadino uscente si riconferma con il 93,67% di preferenze. Alta l'affluenza dei partecipanti, 469 persone su 624 elettori (75,16)

Andrea Pionzo sarà ancora sindaco a Treiso

Andrea Pionzo sarà ancora sindaco a Treiso

Treiso sceglie la continuità: Sarà ancora Andrea Pionzo, lista Treiso Oggi, a guidare il paese langarolo  per i prossimi cinque anni. Il neo sindaco ha ottenuto un vero e proprio plebiscito di preferenze, 429 voti su 469 votanti, per una percentuale del 93,67%. 

Dietro, Bianca Mascolo (Uniti per Treiso) si è fermata al 5,68% di preferenze con 26 voti, mentre al terzo posto l'altro sfidante Giuseppe Barone (Solidali, paertito Gay Lgbt+ e Liste Civiche) con 3 voti e lo 0,66% di preferenze. 

Gli elettori aventi diritto erano 624, si è recato alle urne il 75,16% dei cittadini (469). Le schede nulle sono state 2, mentre le bianche 9. 

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