E' scattato intorno alle 5 di questa notte l'allarme per un'auto in fiamme parcheggiata in corso Kennedy a Cuneo nei pressi della Questura.
Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Cuneo con l'aps e l'autobotte, riuscendo a contenere le fiamme e risparmiando le altre vetture parcheggiate vicino.
Per consentire le operazioni di spegnimento la viabilità nell'area è stata momentaneamente interrotta, ma una volta messa in sicurezza è stata ripristinata ed ora è regolare.
Cronaca | 12 agosto 2025, 07:44
In fiamme un'auto parcheggia nei pressi della Questura di Cuneo
L'incendio è divampato nella notte, intorno alle 5. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Cuneo che ne ha contenuto il propagarsi, impedendo il coinvolgimento di altre vetture vicine
