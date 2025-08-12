 / Cronaca

In fiamme un'auto parcheggia nei pressi della Questura di Cuneo

L'incendio è divampato nella notte, intorno alle 5. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Cuneo che ne ha contenuto il propagarsi, impedendo il coinvolgimento di altre vetture vicine

Immagine di repertorio

E' scattato intorno alle 5 di questa notte l'allarme per un'auto in fiamme parcheggiata in corso Kennedy a Cuneo nei pressi della Questura. 

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Cuneo con l'aps e l'autobotte, riuscendo a contenere le fiamme e risparmiando le altre vetture parcheggiate vicino.

Per consentire le operazioni di spegnimento la viabilità nell'area è stata momentaneamente interrotta, ma una volta messa in sicurezza è stata ripristinata ed ora è regolare.

