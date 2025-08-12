In fiamme un'auto parcheggia nei pressi della Questura di Cuneo

E' scattato intorno alle 5 di questa notte l'allarme per un'auto in fiamme parcheggiata in corso Kennedy a Cuneo nei pressi della Questura.



Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Cuneo con l'aps e l'autobotte, riuscendo a contenere le fiamme e risparmiando le altre vetture parcheggiate vicino.



Per consentire le operazioni di spegnimento la viabilità nell'area è stata momentaneamente interrotta, ma una volta messa in sicurezza è stata ripristinata ed ora è regolare.