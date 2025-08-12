Vetrine del centro storico in frantumi, il sindaco Gatto: “Alba non tollera simili gesti”

Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 agosto sono state colpite e ridotte in frantumi alcune vetrine dei negozi nel centro storico. Grazie al lavoro dei Carabinieri della Compagnia di Alba, guidati dal capitano Giuseppe Santoro, gli autori degli atti vandalici sono stati individuati subito.

Sulla vicenda, il sindaco della città Alberto Gatto e l’assessore alla Sicurezza Davide Tibaldi dichiarano: “Il vandalismo nella notte tra il 9 e il 10 agosto è una brutta immagine, un comportamento grave e inaccettabile per la nostra città. A nome dell’Amministrazione comunale desideriamo esprimere la mia piena vicinanza ai commercianti danneggiati: la nostra città vive anche grazie al loro lavoro quotidiano e alla capacità di accogliere cittadini e turisti. Purtroppo, non sempre è possibile prevenire gesti scellerati compiuti da pochi irresponsabili, ma è doveroso sottolineare come la prontezza di intervento dei Carabinieri, guidati dal capitano Giuseppe Santoro, abbia consentito l’immediata individuazione dei responsabili. A loro, e a tutte le Forze dell’Ordine, va il nostro ringraziamento per l’efficacia e la rapidità dell’azione. Continueremo a investire nella deterrenza, sia attraverso il potenziamento della videosorveglianza, sia rafforzando la collaborazione tra Carabinieri, Polizia municipale, associazioni di categoria e cittadini, perché Alba resti una città sicura e accogliente per tutti”.

Sull'episodio era intervenuta anche l'Associazione commercianti albesi.