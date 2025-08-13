In fiamme nella notte, poco prima dell'una, 80 metri quadrati di tetto di una casa singola in ristrutturazione in via dei Partigiani a Bastia Mondovì.
Sul posto sono intervenute, domando l'incendio, le squadre dei vigili del fuoco di Mondovì, con due mezzi, e quella di Dogliani con l'Auto Pompa Serbatoio.
L'intervento si è concluso con la bonifica dell'area.
Cronaca | 13 agosto 2025, 08:33
Bastia Mondovì, 80 metri quadrati di tetto di una casa in ristrutturazione in fumo
L'incendio nella notte poco prima dell'una. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno avuto ragione delle fiamme e bonificato l'area
