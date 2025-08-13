Bastia Mondovì, 80 metri quadrati di tetto di una casa in ristrutturazione in fumo

In fiamme nella notte, poco prima dell'una, 80 metri quadrati di tetto di una casa singola in ristrutturazione in via dei Partigiani a Bastia Mondovì.



Sul posto sono intervenute, domando l'incendio, le squadre dei vigili del fuoco di Mondovì, con due mezzi, e quella di Dogliani con l'Auto Pompa Serbatoio.



L'intervento si è concluso con la bonifica dell'area.