A Ferragosto il sagrato del santuario di San Magno ospiterà il grande concerto dei Lou Dalfin

Venerdì 15 agosto, dalle 16, presso il santuario di San Magno a Castelmagno, i Lou Dalfin si esibiranno nel loro tradizionale live di Ferragosto, con il grande spettacolo che più caratterizza il fitto programma del festival Occit’amo. Già in mattinata, dalle 11, sarà possibile prendere parte ai festeggiamenti con le danze occitane con Daniela Mandrile.

Il giorno precedente, giovedì 14 agosto, a Pradleves, cortili e strade si trasformeranno in un’aula di musica occitana per chiunque voglia formarsi e poi, al pomeriggio, unirsi in un momento di condivisione musicale, condotto dalla Grande Orchestra Occitana. La sera, nel cortile del castello di Monterosso Grana, ci sarà l’esibizione di musica medievale degli AlnusLyra con Gran Ballo.

Tra gli eventi collaterali di Occit’amo, in collaborazione con EmotionAlp, giovedì 14 agosto a Pradleves e venerdì 15 agosto a Castelmagno, si terranno due passeggiate gratuite, con prenotazione obbligatoria su www.emotionalp.com, con l’accompagnamento di un suonatore occitano e di una guida che racconterà le leggende del luogo.

Infine, venerdì 22 agosto, presso i giardini del santuario della Beata Vergine del Pilone di Moretta, alle 16, ci sarà un laboratorio musicale per famiglie, in collaborazione con La Fabbrica dei Suoni, alle 18 appuntamento con le danze occitane con Daniela Mandrile e, alle 21, prenderà il via il Gran Ballo con Li Destartavela. Gli appuntamenti di Occit’amo festival rientrano nell’ampio cartellone di eventi di Suoni delle Terre del Monviso. Per maggiori informazioni visitare il sito www.occitamo.it.

“Suonare al santuario di San Magno è sempre un’esperienza unica. È un luogo simbolico e totemico, un tempio che ha accolto le speranze e le preghiere di un’infinità di persone, prima con le offerte alla divinità romana Marte e poi al protettore del bestiame, San Magno. È entusiasmante vedere come il concerto di Ferragosto sia diventato luogo di incontro di gente proveniente da tutto il nord Italia e oltre, fino alla Catalogna. Persone che non si danno appuntamento ma si ritrovano ogni anno per stare insieme in questo paradiso di montagne e prati, crocevia di storie, promesse e leggende – spiega Sergio Berardo, direttore artistico del festival Occit’amo -. Il giorno prima di Ferragosto, a Pradleves ci sarà il consueto incontro tra musicisti con uno stage formativo itinerante per strade e case che terminerà con un grande concerto di musica medievale a Monterosso Grana. Infine, sul finire di agosto, il festival tornerà in pianura, in un vivo ed incantevole spazio a Moretta per vivere la musica in comunità e suonare e ballare ancora una volta insieme”.



