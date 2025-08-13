Benessere a Ormea: il Bagno di Foresta, un'esperienza gratuita per mente e corpo

Ormea si apre a una nuova e affascinante esperienza dedicata al benessere e alla natura. Nei giorni 19 e 26 agosto, sono in programma due appuntamenti con il "Bagno di Foresta" (Shinrin-yoku), una pratica di origine giapponese che unisce la camminata lenta a esercizi di respirazione per riconnettersi con l'ambiente naturale.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Ormea, sempre attento a valorizzare il proprio territorio con nuove proposte, sarà guidata da Marina Caramellino, esperta guida ambientale escursionistica e profonda conoscitrice di questa tecnica. Il Bagno di Foresta non è una semplice passeggiata, ma una vera e propria terapia: un'immersione sensoriale nel bosco, che aiuta a ridurre lo stress e a migliorare l'umore.

Il percorso, della durata di circa 3 ore, è pensato per essere accessibile a tutti. Saranno disponibili due sessioni per ogni data:

· Mattina: ritrovo alle ore 9:00

· Pomeriggio: ritrovo alle ore 15:00

L'attività è completamente gratuita, ma per garantire la migliore esperienza possibile, è necessaria la prenotazione. Per iscriversi o chiedere maggiori informazioni, è possibile contattare direttamente la guida Marina Caramellino al numero 337.1066940 , anche tramite WhatsApp.

Un'occasione imperdibile per riscoprire il potere rigenerante del bosco e prendersi cura di sé in modo naturale.