 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 13 agosto 2025, 10:57

Hat Sanremo-Sestriere fa tappa a Boves: 600 centauri invadono piazza Italia

Sabato 6 settembre dalle 18 moto di tutta Europa nel centro cittadino. Cena e musica con le Pro Loco e dj Schiffer

Hat Sanemo-Sestriere

Hat Sanemo-Sestriere

Anche quest’anno, sabato 6 settembre 2025 torna a fare tappa a Boves la Hat Sanremo-Sestriere.

Una manifestazione che riunisce nel fine settimana quasi 600 centauri provenienti da tutta Europa.

Un evento da non perdere per ammirare moto di tutti i tipi, alcune davvero curiose, che invaderanno con mille colori e tanta allegria l’accogliente piazza Italia. Nello spostamento dalla Liguria al Piemonte, i protagonisti giungeranno a Boves nella serata di sabato 6 settembre intorno alle ore 18.

Una volta arrivati, ad attenderli, ci sarà la cena preparata da Proloco di Sant’Anna e dei Santi Coronati e tanta musica con il Dj Emanuele Schiffer.

In funzione della manifestazione, la circolazione e la sosta sarà vietata in piazza Italia (nell’area compresa tra le fioriere di fondo piazza ed il monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale) a partire dalle 14.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium