La 57a Mostra dell’Artigianato Artistico invade Mondovì Piazza [FOTO E VIDEO]

Inaugurata ieri pomeriggio, mercoledì 13 agosto, la 57a edizione della Mostra dell’Artigianato Artistico in Piazza Maggiore a Mondovì.

L’evento, organizzato dall’associazione “La Funicolare” in collaborazione con la Città di Mondovì, con il sostegno della Fondazione CRC e della Fondazione CRT, e con i contributi della Camera di Commercio di Cuneo e Confartigianato Cuneo, ha trovato nei preziosi volontari un’ulteriore inestimabile risorsa, capace di trasformare l’evento in un’esperienza collettiva vissuta e partecipata da tutta la comunità, come si è visto già nel primo giorno di apertura della kermesse.

Numerose le autorità presenti, a partire dal sindaco della città e presidente della provincia di Cuneo Luca Robaldo, coadiuvato dal presidente dell’associazione “La Funicolare” Mattia Germone, impegnato nell’organizzazione dell’evento, e dagli assessori regionali Paolo Bongioanni (agricoltura - turismo e altro) e Marco Gallo ( sviluppo aree interne - montagna e altro), dal consigliere regionale Daniele Sobrero, dalla vice presidente della Fondazione CRC Elena Merlati , dalla direttrice dell’ATL cuneese Daniela Silvestrin, da Paolo Manera membro del CDA ATL cuneese, da Ezio Raviola per Compagnia San Paolo e da altri rappresentanti di istituzioni da sempre vicine alla manifestazione monregalese come Camera di Commercio di Cuneo e Confartigianato Cuneo.

GUARDA QUI IL VIDEO:





Presenti molti sindaci e amministratori del territorio, tra cui la presidente dei Piccoli Comuni della provincia di Cuneo, rappresentanti del mondo economico e sportivo della Granda comesimbolo del volo in mongolfiera e monregalese DOC,, artista piozzese autore dell’ormai celeberrimo “Rinoceronte - Essere o Avere”,notissima guida cicloturistica, a rappresentare un connubio fra arte e sport capace di attrarre ulteriormente i turisti verso un territorio ancora in parte da scoprire e ricco di potenzialità

La mostra si sviluppa in Mondovì Piazza, l’antico quartiere alto della città, dove le vie si sono popolate di artigiani, artisti, visitatori curiosi e famiglie in cerca di bellezza. Ogni angolo si è trasformato in una galleria diffusa, dove oltre cento espositori danno forma a un mosaico di fantasia e creatività, in un dialogo continuo fra tradizione e futuro.

Il tradizionale piatto in ceramica della mostra è quest’anno dedicato a Sabine Simanovich, amante dell’arte, dal 2008 al 2011 presidente degli “Amici di Piazza” e anima di tante edizioni della mostra.

Numerosi gli eventi collaterali legati alla manifestazione, che terminerà domenica 17 agosto e tutti consultabili sul sito www.artigianatomondovi.it. Sono ben 17 le esposizioni distribuite fra palazzi, cripte, chiese, portici e locali storici, a cui si aggiungono spettacoli e concerti musicali con grande start di Francesco Baccini, questa sera, in piazza Maggiore alle ore 21.30, e molte altre attrazioni.

La Mostra dell’Artigianato Artistico è anche vetrina promozionale per la montagna e le attività turistiche dei piccoli paesi, come ha sottolineato nel suo intervento l’assessore regionale Paolo Bongioanni (vedi video) grazie ad un recente bando da 5,2 mln dedicato ai Distretti del Commercio.

