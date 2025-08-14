 / Eventi

Eventi | 14 agosto 2025, 09:32

La 57a Mostra dell’Artigianato Artistico invade Mondovì Piazza [FOTO E VIDEO]

Una kermesse all’insegna dell’arte manifatturiera nella città della ceramica. Paolo Bongioanni: “Un traino anche per il turismo dei piccoli borghi e delle nostre montagne”

Inaugurata ieri pomeriggio, mercoledì 13 agosto, la 57a edizione della Mostra dell’Artigianato Artistico in Piazza Maggiore a Mondovì.

L’evento, organizzato dall’associazione “La Funicolare” in collaborazione con la Città di Mondovì, con il sostegno della Fondazione CRC e della Fondazione CRT, e con i contributi della Camera di Commercio di Cuneo e Confartigianato Cuneo, ha trovato nei preziosi volontari un’ulteriore inestimabile risorsa, capace di trasformare l’evento in un’esperienza collettiva vissuta e partecipata da tutta la comunità, come si è visto già nel primo giorno di apertura della kermesse.

Numerose le autorità presenti, a partire dal sindaco della città e presidente della provincia di Cuneo Luca Robaldo, coadiuvato dal presidente dell’associazione “La Funicolare” Mattia Germone, impegnato nell’organizzazione dell’evento, e dagli assessori regionali Paolo Bongioanni (agricoltura - turismo e altro) e Marco Gallo ( sviluppo aree interne - montagna e altro), dal consigliere regionale Daniele Sobrero, dalla vice presidente della Fondazione CRC  Elena Merlati , dalla direttrice dell’ATL cuneese Daniela Silvestrin, da Paolo Manera membro del CDA ATL cuneese, da Ezio Raviola per Compagnia San Paolo e da altri rappresentanti di istituzioni da sempre vicine alla manifestazione monregalese come Camera di Commercio di Cuneo e Confartigianato Cuneo.

GUARDA QUI IL VIDEO:

 

Presenti molti sindaci e amministratori del territorio, tra cui la presidente dei Piccoli Comuni della provincia di Cuneo Franca Biglio, rappresentanti del mondo economico e sportivo della Granda come John Aimo simbolo del volo in mongolfiera e monregalese DOC, Franco Alessandria, artista piozzese autore dell’ormai celeberrimo “Rinoceronte - Essere o Avere”, Giovanni Chiera notissima guida cicloturistica, a rappresentare un connubio fra arte e sport capace di attrarre ulteriormente i turisti verso un territorio ancora in parte da scoprire e ricco di potenzialità

La mostra si sviluppa in Mondovì Piazza, l’antico quartiere alto della città, dove le vie si sono popolate di artigiani, artisti, visitatori curiosi e famiglie in cerca di bellezza. Ogni angolo si è trasformato in una galleria diffusa, dove oltre cento espositori danno forma a un mosaico di fantasia e creatività, in un dialogo continuo fra tradizione e futuro.

Il tradizionale piatto in ceramica della mostra è quest’anno dedicato a Sabine Simanovich, amante dell’arte, dal 2008 al 2011 presidente degli “Amici di Piazza” e anima di tante edizioni della mostra.

Numerosi gli eventi collaterali legati alla manifestazione, che terminerà domenica 17 agosto e tutti consultabili sul sito www.artigianatomondovi.it. Sono ben 17 le esposizioni distribuite fra palazzi, cripte, chiese, portici e locali storici, a cui si aggiungono spettacoli e concerti musicali con grande start di Francesco Baccini, questa sera, in piazza Maggiore alle ore 21.30, e molte altre attrazioni.

La Mostra dell’Artigianato Artistico è anche vetrina promozionale per la montagna e le attività turistiche dei piccoli paesi, come ha sottolineato nel suo intervento l’assessore regionale Paolo Bongioanni (vedi video) grazie ad un recente bando da 5,2 mln dedicato ai Distretti del Commercio.

Silvano Bertaina

