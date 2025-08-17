A Chiusa di Pesio c'è Aperi-Pes: pedalate, paesaggi e aperitivo al tramonto

Sabato 30 agosto, in occasione della festa patronale Ciüsa Duvarta, a Chiusa di Pesio si svolge Aperi-Pes, un evento che unisce sport, natura e convivialità.

L’iniziativa propone un tour gratuito in e-bike lungo i sentieri della Valle Pesio, con la guida di Accompagnatori Cicloturistici qualificati. Un’occasione per vivere il territorio in modo sostenibile e divertente, tra paesaggi suggestivi e momenti di condivisione.

Il ritrovo è fissato alle 14:30 in piazza Cavour, a Chiusa di Pesio. Al termine dell’escursione, alle 18, sarà offerto un aperitivo sulla suggestiva terrazza panoramica del Castello Mirabello.

Il percorso sarà ad anello, per una lunghezza complessiva di 30 chilometri, con un dislivello di 720 metri. L’itinerario si sviluppa per l’85% su sterrato e per il restante 15% su asfalto, con un livello di difficoltà medio. È obbligatorio l’uso del casco.

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria entro venerdì 29 agosto ai numeri 3921930427 o 0171734990.

Un’esperienza da non perdere, che abbina l’emozione della pedalata alla scoperta del territorio e il piacere di un aperitivo in una cornice unica come quella del Castello Mirabello.